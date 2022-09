Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste nel corso del 2022 su Rai 1 potrebbero riservare dei clamorosi colpi di scena e non si esclude neppure l'uscita di scena di due "pezzi grossi" della serie.

Al centro delle trame continuano ad esserci le vicende di Vittorio e Adelaide che, in questo inizio di stagione, si sono ritrovati a dover collaborare insieme alla guida del grande magazzino e questa collaborazione ha scatenato subito dei momenti di grande tensione.

Vittorio e Adelaide infiammano Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua ad essere uno dei più amati e seguiti del pomeriggio di Rai 1.

La soap opera sta ottenendo una media di circa 1,7 milioni di spettatori a settimana con uno share che viaggia tra il 19 e il 21%.

Numeri favoriti anche dalle trame particolarmente scoppiettanti, che sono entrate subito nel vivo fin dalle battute iniziali. È questo il caso che ruota intorno alla coppia Vittorio-Adelaide, i quali si sono trovati a collaborare insieme alla guida del grande magazzino.

Adelaide e Vittorio potrebbero uscire di scena da Il Paradiso delle signore 7

Una collaborazione del tutto inaspettata per Vittorio che, di punto in bianco, si è ritrovato a dover gestire gli affari e le dinamiche del negozio assieme ad Adelaide, la quale ha cercato subito di dare del filo da torcere a tutti.

Proprio per questo motivo che, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Vittorio cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi della contessa dalla guida del negozio e tornare così ad essere il solo proprietario della sua creatura.

Ma, come se non bastasse, i nuovi episodi che andranno in onda né corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, potrebbero essere caratterizzati anche da una duplice uscita di scena che non passerebbe affatto inosservata.

Vanessa Gravina, in una delle sue ultime interviste, aveva destato grande scalpore nel momento in cui disse che Vittorio e Umberto si sarebbero sbarazzati della contessa, mandandola in Francia.

L'attore di Vittorio lascia il set de Il Paradiso delle signore per Cuori 2?

Dichiarazioni che non passarono inosservate, le quali potrebbero alludere al fatto che ci sarà una possibile uscita di scena momentanea della contessa Adelaide nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle signore.

E, la stessa sorte potrebbe toccare anche a Vittorio Conti. L'attore Alessandro Tersigni, infatti, a breve sarà impegnato con le riprese della seconda stagione di Cuori, la fiction medical di Rai 1 che si girerà a Torino.

Tenendo conto che il set della soap opera pomeridiana è a Roma, non si esclude che Vittorio possa uscire di scena per un po' di tempo, magari per affrontare un viaggio di lavoro.