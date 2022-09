Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno ricche di cambiamenti per i protagonisti e secondo le anticipazioni di lunedì, 26 settembre, Salvatore (Emanuel Caserio) sarà triste per la partenza di Anna (Giulia Vecchio) ma potrà contare sul sostegno di Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi). Matilde, invece, penserà alla possibilità di lasciare Milano, ma Marco e Adelaide le suggeriranno di restare. Irene (Francesca Del Fa), invece, parlerà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di Clara, dicendogli che la ragazza non è adatta al lavoro di commessa, mentre Umberto (Roberto Farnesi) sarà felice per il nuovo successo del Paradiso Market e festeggerà con Flora (Lucrezia Massari) spezzando il cuore di Adelaide.

Matilde riceverà da Marco e Adelaide l'invito a restare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 26 settembre annunciano che Matilde non sopporterà più i ricatti di Tancredi e penserà che l'unico modo per sottrarsi a questa situazione sia raggiungere Belluno. Adelaide e Marco, tuttavia, parleranno con la donna invitandola a restare a villa Guarnieri e non lasciarsi condizionare da suo marito che invece vorrebbe tenerla sotto controllo. A casa Amato, invece, si sentirà molto l'assenza di Agnese e Anna e per Salvatore la settimana inizierà con un po' di tristezza. A risollevare l'umore del barista penseranno Armando e Marcello che come sempre faranno sentire la loro vicinanza all'amico.

Irene parlerà di Clara a Vittorio Conti: anticipazioni puntata di lunedì 26 settembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 26 settembre vedrà tra i protagonisti anche Clara, la nuova arrivata. Irene non perderà occasione per sottolineare le difficoltà della ragazza e farà presente a Vittorio che secondo il suo parere la nipote di Don Saverio non sia tagliata per il lavoro da commessa.

Ci sarà spazio anche per una buona notizia: il Paradiso Market sta avendo un grande successo.

Umberto e Flora brinderanno al Circolo in presenza di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 26 settembre rivelano che la rivista del grande magazzino sarà distribuita a livello nazionale. La presenza del Paradiso Market nelle edicole italiane potrà dare molto più risalto alla collezione della nuova stagione e quindi Vittorio sarà al settimo cielo.

A gioire di questo nuovo successo sarà anche Umberto Guarnieri che approfitterà di questa ottima occasione per festeggiare con Flora al Circolo. Il commendatore e la sua compagna brinderanno davanti agli occhi di Adelaide che vedendoli si sentirà ancora una volta umiliata.