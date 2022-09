Continua l'atteso appuntamento quotidiano con le puntate de Il Paradiso delle Signore, la famosa soap opera ambientata nella Milano degli anni Sessanta con protagonisti Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Giusy Buscemi, Alice Torriani e Massimiliano Davoli. Le anticipazioni riguardanti l'episodio 10, che andrà in onda venerdì 23 settembre mettono in evidenza tante sorprese e colpi di scena che intratterranno i fan della telenovela. In particolare, nella puntata 10 Matilde riceverà un invito inaspettato dal marito Marcello, nutrendo ancora un forte sentimento nei confronti di Brancia, si riavvicinerà a Ludovica per riconquistarla e la mamma di Anna dovrà subire un delicato intervento chirurgico in America.

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05, salvo eventuale cambio di palinsesto. Oltre che in diretta, le puntate della soap opera possono essere riviste in streaming oppure on demand su RaiPlay, la piattaforma che consente di recuperare in qualsiasi momento programmi televisivi già andati in onda.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 23 settembre: Marcello vuole riconquistare Ludovica

Tancredi fa recapitare alla moglie un biglietto contenente un invito inaspettato; Matilde, rimasta colpita dal gesto del consorte appare alquanto combattuta, in quanto non sa se accettare o meno la proposta di Di Sant'Erasmo.

Barbieri è sicuro di provare ancora un forte sentimento nei confronti di Ludovica, che non ha mai dimenticato; per tale ragione l'uomo è disposto a tutto per riconquistarla e anche se la donna è apparsa in compagnia di Ferdinando, Marcello sembra non volersi arrendere.

Addirittura, proprio per raggiungere il suo scopo e riavere Brancia al suo fianco, qualche tempo prima ha chiesto l'aiuto di Adelaide, con la quale ha stretto un'alleanza.

Stefania presenta il suo libro

Stefania è affranta, in quanto non accetta la separazione da Gloria; nonostante ciò, cerca di distrarsi scrivendo un libro dal titolo "La madre ritrovata", in cui racconta la storia di sua mamma.

Presto per Colombo arriva anche il giorno della presentazione del libro e all'evento presenzia Gasparini, una nota scrittrice milanese.

Mentre al Paradiso arriva Clara, una nuova Venere, Conti sorprende Frigerio in lacrime. Intanto, la madre di Imbriani parte per l'America dove deve subire un delicato intervento chirurgico, ma senza il marito. Agnese, invece, raggiunge a Londra Tina, la quale aspetta un bambino. La gravidanza di Amato è a rischio, ragion per cui Agnese desidera stare vicino alla donna.