Perché Il Paradiso delle signore 7 non va in onda lunedì 19 settembre 2022? Gli spettatori e appassionati della soap opera, che alle 16 si collegheranno su Rai 1 per seguire il nuovo episodio in prima visione assoluta, resteranno amareggiati nel momento in cui scopriranno che non ci sarà spazio per la messa in onda della serie.

La programmazione della rete ammiraglia Rai, infatti, subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio alla messa in onda di un lungo speciale del Tg1 che sarà incentrato sulla morte della Regina Elisabetta II.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7: non va in onda il 19 settembre

Dopo il cambio orario della prima settimana di programmazione, una novità si verificherà anche nel corso della seconda settimana di messa in onda della soap opera in onda su Rai 1.

Lunedì 19 settembre, infatti, alle 16 non ci sarà una nuova puntata in prima visione assoluta. Una variazione dettata dall'esigenza della rete ammiraglia di dedicare ampio spazio al racconto dei funerali della Regina Elisabetta II, i quali si svolgeranno proprio in mattinata e si protrarranno per un bel po' di ore.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore: perché non va in onda il 19 settembre

La programmazione di Rai 1 di lunedì 19 settembre subirà delle sostanziali modifiche in daytime.

Alle ore 10:30 partirà un lungo speciale in diretta del Tg1 per raccontare minuto dopo minuto i vari momenti del funerale della Regina Elisabetta II.

Alle 15 la linea passerà a Serena Bortone per una puntata breve di Oggi è un altro giorno, che continuerà il racconto dei funerali fino alle 16.

A quell'ora non ci sarà la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 7: la soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina salterà la messa in onda per lasciare spazio a un nuovo speciale del Tg1, che prenderà il via alle 16 e continuerà a essere incentrato sui funerali della Regina.

Alle 18, invece, la linea passerà ad Alberto Matano per una puntata breve de La Vita in diretta di appena 40 minuti.

Quando ritorna Il Paradiso delle signore 7 in prima visione Rai

Quando tornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore in tv? La messa in onda della soap opera pomeridiana di Rai 1 è confermata a partire dal 20 settembre con la consueta messa in onda, subito dopo Oggi è un altro giorno.

Un ulteriore cambio programmazione, invece, si verificherà il 26 settembre quando la soap non andrà in onda per lasciare spazio a un nuovo speciale del Tg1 dedicato questa volta ai risultati delle elezioni politiche 2022.