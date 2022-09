Salta la puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 19 settembre. L'appuntamento con la soap opera pomeridiana campione di ascolti del primo pomeriggio di Rai 1, subirà delle sostanziali modifiche nel corso di questo weekend e anche durante l'inizio della prossima settimana di messa in onda.

Per lasciare spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta II, il daytime di Rai 1 subirà delle sostanziali modifiche e a farne le spese, lunedì prossimo, sarà proprio la messa in onda della soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore 7 del 19 settembre

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7 subirà delle modifiche a partire da questo weekend, dato che eccezionalmente per questa settimana, la soap opera andrà in onda anche di sabato pomeriggio.

La messa in onda, infatti, è prevista dalle 14 in poi con un doppio episodio che andrà avanti fino alle 15:30 circa, in prima visione assoluta Rai.

Una variazione di palinsesto dettata dall'esigenza di dover recuperare la puntata che non è stata trasmessa mercoledì pomeriggio, così come quella che non andrà in onda questo lunedì pomeriggio.

La soap opera Il Paradiso delle signore 7 anticipata a sabato e salta il 19/09

Il 19 settembre, infatti, Il Paradiso delle signore 7 non sarà trasmesso nell'orario canonico delle 16, dato che ci sarà spazio per la lunga diretta del Tg1 dedicata ai funerali della Regina Elisabetta II, la quale si ritroverà ad occupare buona parte del pomeriggio.

Di conseguenza, la sesta puntata della settima stagione prevista lunedì pomeriggio su Rai 1, verrà anticipata a sabato 17 settembre, nello slot orario delle 14:45.

Un palinsesto decisamente "ballerino" anche per i numerosi fan e appassionati della soap opera che non sono abituati a vedere la serie al sabato pomeriggio, ma potranno comunque rivedere gli episodi in streaming online su Rai Play.

Con questa messa in onda al sabato pomeriggio, inoltre, Il Paradiso delle signore dovrà vedersela contro le due seguitissime soap del pomeriggio di Canale 5: trattasi di Beautiful e Una Vita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di sabato 17 settembre

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap di Rai 1 in onda sabato 17 settembre? Le anticipazioni rivelano che dopo la festa di fidanzamento con Marco, Stefania non potrà fare a meno di sentire la mancanza di sua mamma Stefania, la quale ha ottenuto un permesso dal carcere per presenziare all'evento.

Ezio noterà la sofferenza di sua figlia e cercherà di trovare una soluzione per permettere al più presto che Gloria venga scarcerata e torni in libertà.

Intanto la contessa Adelaide si ritroverà a fare i conti con i ricatti di Umberto Guarnieri, il quale la metterà alle strette.