Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 19 a venerdì 23 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Julia e Sergio divorzieranno ufficialmente però tra i due, proprio nel momento in cui non saranno più legati per la legge, ci sarà una certa alchimia. Infatti l'ormai ex coppia dopo aver dato una festa per il loro divorzio, cominceranno ad andare d'accordo come di rado è capitato quando invece erano marito e moglie.

Ovviamente, nel paesino spagnolo saranno inevitabili i pettegolezzi a causa della situazione alquanto surreale tra Julia e Sergio. Nel frattempo, Carmen verrà aiutata da Kiros nei preparativi del suo matrimonio con Victor. I due avranno modo di stare insieme, nell'attesa di fuggire insieme lontano da tutti.

Sergio e Julia divorzieranno ufficialmente

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Sergio e Julia ufficializzeranno il loro divorzio, e decideranno di festeggiare questo evento con una festa alla presenza di amici e parenti. I due giovani però, inizieranno ad andare d'accordo, proprio nel momento in cui hanno divorziato, cosa che succedeva raramente quando i due erano marito e moglie.

In paese inizieranno i pettegolezzi tra coloro che circondano Julia e Sergio, a causa di questa surreale amicizia post divorzio. Proprio per tale motivo, i due decideranno di tenere questo speciale rapporto che si sarà venuto a creare, lontano da occhi indiscreti.

Nonostante i buoni propositi di Victor, i problemi economici della famiglia di Carmen saranno troppo grandi per risolversi solo con un matrimonio tra i due giovani.

Kiros assisterà Carmen nei preparativi per il suo matrimonio

Poco dopo, Ventura deciderà di prendere Angel sotto la sua ala protettrice, in quanto vorrà farlo diventare un uomo d'affari molto importante e per fare ciò si impegnerà al massimo.

Nel mentre, Kiros assisterà Carmen in tutti i suoi preparativi per il matrimonio con Victor.

Grazie a ciò, i due amanti avranno un'altra occasione di stare insieme da soli, nell'attesa della fuga che hanno progettato insieme.

Successivamente, Patricia affiderà un incarico a Mable: quest'ultimo dovrà scoprire il contenuto di ciò che viene caricato sui camion della fabbrica.

Le puntate di Un altro domani, andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per rivedere gli appuntamenti precedenti con la soap opera ibera, basterà andrà sulla piattaforma gratuita in streaming di Mediaset Infinity.