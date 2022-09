Alessandro Tersigni è il protagonista de Il Paradiso delle Signore, fin dalla prima stagione. Dopo sette anni nei panni di Vittorio Conti, l'attore romano, prossimamente, si cimenterà in un altro ruolo. In una recente intervista, l'interprete del direttore dell'atelier di moda milanese ha rivelato che sarà nel cast della seconda stagione di Cuori. Nella fiction di medici, ambientata a Torino, Tersigni farà un cameo e, per motivi lavorativi, sarà costretto a viaggiare dal capoluogo lombardo a Roma, per dividersi fra i due set nei quali è impegnato.

Nel frattempo, Alessandro continuerà a vestire i panni del marito di Marta nella soap pomeridiana.

Il Paradiso delle signore, l'attore di Vittorio nel cast di Cuori: le parole di Alessandro Tersigni

Dopo tanti anni nel ruolo di Vittorio Conti, Alessandro Tersigni tornerà in prima serata su Rai 1, in una veste inedita. In una recente intervista, il protagonista de Il Paradiso delle signore ha rivelato che i telespettatori potranno vederlo nella seconda stagione di Cuori. Nella fiction dei medici dell'ospedale Molinette di Torino sarà presente anche l'attore romano. Al momento, però, non sono trapelati dettagli sul tipo di personaggio che dovrà interpretare Tersigni. Pertanto, non è ancora possibile sapere se Alessandro sarà un dottore dell'ospedale piemontese o se ricoprirà un altro ruolo.

L'attore trasteverino ha spiegato che, nelle nuove puntate della fiction Cuori, farà un cameo.

Alessandro Tersigni diviso fra Il Paradiso delle signore e Cuori

Alessandro Tersigni ha spiegato che, nonostante l'impegno a Torino per la seconda stagione di Cuori, continuerà a prestare il volto a Vittorio Conti. L'interprete del direttore de Il Paradiso delle signore ha rivelato: ''Fare nuove esperienze è una delle mie ambizioni.

Tant'è vero che quest'anno farò parte del cast di Cuori, che verrà girata a Torino. Io farò avanti e indietro: non ho un ruolo di primo piano, è un cameo''. Inoltre, l'attore romano ha spiegato di essere felice di potere tornare in prima serata su Rai 1 e di potere lavorare con colleghi che stima.

Il Paradiso delle signore: il futuro di Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti

Come anticipato da Alessandro Tersigni, i fan de Il Paradiso delle signore potranno stare tranquilli, perché Vittorio Conti continuerà ad essere nel cast della fiction ambientata negli anni '60 a Milano. Nelle recenti puntate della soap, il direttore del negozio di moda è rimasto incuriosito dall'affascinante donna, incontrata all'aeroporto. In quell'occasione, il socio di Adelaide non si era presentato e, soltanto in seguito, aveva scoperto che la signora che l'aveva incuriosito era Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, cognata di Marco. Al momento, sembrerebbe esserci feeling fra i due protagonisti della fiction pomeridiana ma, entrambi i personaggi, sono sposati. Se da un lato Vittorio è ancora il marito di Marta, dall'altro lato, Matilde è sposata con Tancredi e, pertanto, non è ancora certo che fra i due possa scoccare la scintilla.