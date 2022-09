Ginevra Lamborghini, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è entrata nel reality nel corso della prima puntata, andata in onda il 19 settembre. Durante la messa in onda, Alfonso Signorini ha chiesto alla ventinovenne il motivo per il quale non ha più rapporti con sua sorella Elettra, diventata una famosa cantante pop, ormai dal 2017. In merito a ciò, Ginevra ha confessato: "Non so quale sia il motivo, credo non lo sappia neanche lei". Lamborghini, inoltre, ha spiegato che il rapporto con sua sorella Elettra si è interrotto nel 2019 e la vicenda ha portato diverse conseguenze, anche all'interno della sua famiglia, a detta di Ginevra non per suo volere: "Io le scrivo, ma lei mi ha bloccato", ha dichiarato.

Grande Fratello, Ginevra Lamborghini: 'Le festività le trascorriamo separate'

Ginevra Lamborghini, durante il secondo giorno all'interno della casa del Grande Fratello, si è confidata con Daniele De Pisis e con Eleonoire Ferruzzi, riguardo il rapporto difficile che ha con sua sorella Elettra e di conseguenza con i suoi genitori. Parlando con Daniele De Pisis, Ginevra è sembrata molto provata e ha confessato di essere "predisposta ad un possibile chiarimento" con la sorella Elettra, poi ha dichiarato: "A me fa strano quando la vedo in Tv, perché non me la ricordo più. È come quando non vedi una persona da tanto tempo e non senti la voce dal vivo, inizi a dimenticartene". In seguito Ginevra ha parlato di come trascorre le varie festività, da quando ha litigato con sua sorella e ha rivelato: "Le festività le trascorriamo separate".

Ginevra Lamborghini: 'Mia madre mi ha chiesto di andarmene alla Vigilia di Natale'

Durante la chiacchierata con Daniele De Pesis ed Eleonoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini ha aperto il suo cuore, la cantante ha raccontato gli ultimi 3 anni lontana dalla sorella Elettra e ha spiegato come trascorre le festività. A tal proposito la ventinovenne ha confessato: "Facciamo tutto separato da 3 anni, Natali, compleanni.

La cosa più brutta è che, spesso, sono stata io ad essere l'esclusa. Il Natale dell'anno scorso è stato terrificante. Il 24, la sera della Vigilia, alle sette di sera mia madre mi ha chiesto se, per favore, potevo andarmene perché non ero gradita a cena e io ci sono rimasta malissimo, perché ho detto 'ma come?'. Poi mia madre mi ha pregata di raggiungerli dopo due ore, dicendomi che avrebbero cenato con me alle nove".

Ginevra: 'Vorrei chiedere ad Elettra, cosa ti è successo?'

Ginevra ha stupito molto Daniele ed Elenoire, dopo aver raccontato ai due di essere stata esclusa alla cena della Vigilia di Natale e ha confessato: "Sono tornata a casa, ho preso i regali, ho aspettato mezz'ora e sono tornata a cena da mia madre. C'erano tutti è stato bruttissimo, perché nessuno ha avuto il contatto visivo con me, nessuno", poi ha aggiunto: "Vorrei chiedere ad Elettra 'cosa ti è successo?', perché non abbiamo litigato è stata una rottura". Infine, Ginevra Lamborghini ha raccontato alcuni episodi del suo passato, che a detta sua potrebbero aver danneggiato il rapporto con sua sorella e ha rivelato: "C'erano delle dinamiche in famiglia quando eravamo piccole.

Mio padre ci ha messo molto a confronto, lei era vista come 'il diavolo della Tasmania, mentre io come 'la principessina'. Ad Elettra mio padre faceva notare anche il chiletto in più, è normale che, forse, lei sia cresciuta un pochino in competizione nei miei confronti".