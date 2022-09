C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata del 14 settembre 2022 rivelano che Gemma mentirà a Veronica. A tal proposito, durante l'episodio, la giovane Zanatta telefonerà a sua mamma, facendole credere di essere ancora in convento, ma la cavallerizza sarà già nel capoluogo lombardo. Nel frattempo, Ezio verrà a sapere da Roberto che la figlia della sua compagna è in città e la porterà a casa.

Il Paradiso delle signore, trama del 14/9: Gemma telefona a Veronica e le dice una bugia

Nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore Gemma ha ricattato Stefania.

Dopo l'ennesima malefatta della cavallerizza, Veronica ha mandato sua figlia in convento. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che la giovane Zanatta ha trascorso l'estate del 1963 con le suore. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre, Gemma telefonerà a sua mamma. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più su quello che succederà nel terzo episodio della settima stagione della fiction: la Venere mentirà a Veronica. Infatti, Gemma dirà a sua madre che vorrà rientrare a casa e farà finta di non essere ancora a Milano, quando invece sarà già nel capoluogo lombardo.

Il Paradiso delle signore, episodio del 14/9: Veronica non vuole che Gemma torni a casa

Sentendo le parole di sua figlia, Veronica dirà la sua opinione e penserà che i tempi per tornare a casa non siano maturi. A quel punto, la signora Zanatta chiederà a Gemma di stare ancora lontana, ignorando che in realtà la Venere è già in città.

I piani di Gemma, però, andranno in fumo perché Roberto incontrerà la cavallerizza. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore del 14 settembre non rivelano i dettagli sull'incontro fra l'amico di Vittorio Conti e la sorellastra di Stefania. L'unica cosa certa, attualmente, è che Landi informerà Ezio dell'incontro fatto.

Il Paradiso delle signore, puntata del 14/9: Ezio porta Gemma a casa

A quel punto, una volta venuto a sapere che la figlia della sua fidanzata è a Milano, Ezio prenderà in mano la situazione e agirà alle spalle di Veronica. Le anticipazioni della terza puntata della settima stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che il signor Colombo porterà a casa Gemma. Al momento, però, non sono trapelati dettagli su come la prenderà Veronica. Non è chiaro, infatti, se la signora Zanatta litigherà con il suo fidanzato, per avere preso un'iniziativa senza condividerlo con lei. Inoltre, non sono trapelati indizi su cosa succederà fra Stefania e la sua sorellastra, nel momento in cui si rivedranno.