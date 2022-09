Cosa succede nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 3 al 7 ottobre 2022 su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che Stefania si renderà protagonista di un gesto che finirà per ferire e mettere in crisi Marco.

Intanto Salvatore, dopo la partenza di sua moglie Anna, si avvicinerà alla venere Elvira, al punto che i due decideranno di partecipare insieme ad una gara di ballo.

Occhi puntati anche su Matilde che, in questi nuovi episodi della soap, riceverà pieno potere dalla contessa Adelaide nella gestione del negozio.

Stefania mette in crisi il fidanzato Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse nella settimana 3-7 ottobre 2022, rivelano che per Stefania arriverà il momento di presentare il suo libro anche in televisione.

Una troupe televisiva della Rai si presenterà al negozio per intervistarla: tutto sembrerà procedere per il verso giusto anche se, durante la chiacchierata, Stefania farà un errore che finirà per ferire e colpire il suo fidanzato.

La giovane Venere, forse presa dall'ansia della sua prima intervista per la Rai, si dimenticherà di citare Marco. Una dimenticanza che ferirà il giovane ragazzo, tanto da metterlo in crisi.

Quando Stefania scoprirà il motivo del dispiacere di Marco, la giovane Venere del Paradiso si impegnerà con tutta se stessa per cercare di farsi perdonare e fare in modo che tra lei e il suo fidanzato possa ritornare di nuovo il sereno.

Salvatore gentile con Clara: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 7 ottobre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per un avvicinamento inaspettato tra Salvatore e Clara.

Dopo l'infortunio di Irene per la gara di ballo, dove avrebbe dovuto gareggiare insieme a Salvatore, ecco che la capo-commessa del Paradiso farà il nome di Clara come sua sostituta.

Peccato, però, che la giovane Venere non si senta pronta ad affrontare questo evento perché teme di poter essere presa in giro per il suo aspetto fisico.

Salvatore, grazie ai suoi modi di fare gentili e cortesi, cercherà in tutti i modi di tranquillizzarla e di farle cambiare idea, tanto da convincerla a gareggiare insieme. Alla fine, l'evento si trasformerà in un vero e proprio successo, dato che i due riusciranno a vincere.

Veronica sogna il suo futuro con Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Spazio anche alle vicende di Matilde che, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore fino al 7 ottobre 2022, riuscirà ad ottenere il via libera dalla contessa Adelaide nella gestione del magazzino.

Intanto Veronica attende con trepidazione che arrivi il documento ufficiale della Sacra Rota che attesti l'annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria: solo così potrà pensare a mettere su famiglia con Colombo.