Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana 3-7 ottobre 2022 prevedono ancora una volta grandi colpi di scena e scintille.

Occhi puntati sulle vicende di Marco e Stefania: il ragazzo resterà profondamente deluso e amareggiato dal modo di fare della sua fidanzata e così, i due, si ritroveranno a vivere la loro prima crisi di coppia.

Spazio anche alle vicende di Salvatore, il quale intende partecipare ad una gara di ballo per vincere un premio che potrebbe rendere felice la sua amata Anna.

Marco deluso da Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 7 ottobre, rivelano che Stefania rilascerà la sua prima intervista televisiva per la Rai, dove avrà modo di pubblicizzare il suo libro.

Durante la chiacchierata con la giornalista della tv di Stato, però, la giovane venere si dimenticherà completamente di citare il suo fidanzato Marco.

Un gesto che non verrà visto di buon occhio dal fidanzato della ragazza, il quale resterà profondamente deluso e amareggiato da questa dimenticanza.

Sta di fatto che, nel corso delle nuove puntate, Stefania scoprirà che il motivo della freddezza da parte di Marco ha a che fare proprio con questa intervista che ha scatenato una piccola crisi tra i due.

Stefania scopre di aver ferito il fidanzato: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 7 ottobre

Stefania si renderà conto ben presto che, non averlo citato, è stato particolarmente indelicato nei confronti di Marco, il quale si è adoperato con tutte le sue forze per riuscire a far pubblicare il libro.

Di conseguenza, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 7 ottobre rivelano che Stefania deciderà di organizzare una sorpresa al suo fidanzato, così da poterlo stupire e al tempo stesso farsi perdonare per quanto è successo.

Occhi puntati anche su Salvatore: in questi nuovi episodi della soap opera del pomeriggio di Rai 1, il giovane barista deciderà di iscriversi ad una gara di ballo insieme ad Irene.

In palio ci sono dei biglietti per una crociera: Salvatore vuole vincerli per regalare questo viaggio alla sua amata Anna.

Il destino, però, vorrà che Irene si farà male pochi giorni prima della gara e quindi sarà impossibilitata a parteciparvi.

Salvatore vince la gara di ballo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 ottobre

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, a quel punto, Salvatore si ritroverà a convincere Elvira di partecipare con lui alla gara. Dopo un po' di titubanze iniziali, Elvira accetterà la proposta e i due torneranno vittoriosi dalla gara di ballo.

Occhi puntati anche su Matilde che, dopo essere entrata a far parte ufficialmente della grande famiglia del magazzino, deciderà di presentarsi a tutti i vari dipendenti.

Spazio anche alle vicende di Clara: la nuova venere sarà al settimo cielo nel momento in cui le verrà riconsegnata la biciletta riparata. Armando a quel punto le confesserà che è stato Alfredo a prendersi cura della sua bici e a fare in modo che potesse tornare a funzionare come ai vecchi tempi.