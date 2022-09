Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 sono ricche di sorprese, suspense e colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre su Rai 1, Veronica confiderà le sue paure a Gemma, mentre una troupe della Rai intervisterà Stefania in merito al suo primo libro. Il comportamento della ragazza davanti alle telecamere, finirà per deludere profondamente Marco. Mentre Adelaide sarà impegnata a trovare un posto di prestigio per Marcello, Irene avrà un incidente durante le prove di ballo con Salvatore: il barista dovrà rinunciare al suo sogno di andare negli USA da Anna?

Nel frattempo Vittorio si sentirà tradito dal gesto inaspettato di Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, i timori di Veronica, Vittorio tradito da Matilde

Vittorio non si darà pace per non aver ottenuto le quote del Paradiso delle Signore da Adelaide, anzi, si sentirà come un cane bastonato e tradito soprattutto da Matilde Frigerio, che si presenterà a tutta la squadra del grande magazzino come vice della contessa di Sant’Erasmo. Si avvicina la data dell’anniversario del primo incontro tra Veronica e Ezio, la signora Zanatta confiderà a sua figlia di aver paura che il suo compagno si scordi di questo evento. L’ex fidanzata di Marco tenterà in tutti i modi di rasserenare l’animo turbato di Veronica.

Salvatore si metterà in testa di partecipare a una gara di ballo al fine di vincere i biglietti per una crociera e raggiugere la sua amata Anna negli Stati Uniti. Per fare ciò, il giovane Amato chiederà a Irene di dargli lezioni di twist. Durante le prove, però, la capocommessa Cipriani si farà male.

Irene si fa male e Salvatore balla con Elvira, Adelaide cerca un lavoro di prestigio per Marcello

Studiando bene il ruolo che le ha dato Adelaide, Matilde chiederà alla contessa di poterlo esercitare in completa libertà. La contessa accetterà la richiesta della donna ma a una condizione: che si impegni a ostacolare tutti i progetti di Flora!

Gemma, preoccupata per la madre, chiederà a Stefania di ricordare a Ezio dell’anniversario del loro primo incontro. Dopo l’infortunio, Irene si renderà conto che non potrà partecipare alla gara di twist con Salvatore e proporrà a Elvira di sostituirla. Marcello, intanto, aggiornerà la contessa di Sant’Erasmo circa i suoi piani per conquistare Ludovica e Adelaide deciderà di aiutarlo nella lunga scalata sociale. La presenza predominante di Matilde al Paradiso delle Signore non sarà vista di buon occhio da Umberto e Flora. La moglie di Tancredi, dal canto suo, sarà determinata a conquistarsi la fiducia di Vittorio.

Elvira teme di essere presa di mira per il suo fisico, Salvatore la rassicura

Il signor Colombo, grazie all’aiuto di Stefania e Gemma, preparerà una sorpresa a Veronica.

Nel frattempo, Elvira confiderà a Salvatore di non essere la compagna di ballo adatta a lui, confessando la sua paura di venir presa di mira per il suo fisico. Il secondogenito di Agnese tenterà di farle cambiare idea attraverso delle parole dolci. Marco assisterà all’intervista di Stefania in merito al suo primo romanzo e resterà molto deluso davanti al comportamento della sua promessa sposa davanti alle telecamere della Rai. La bicicletta di Clara tornerà a nuovo, per la gioia della ragazza, e Armando la informerà che il merito è di Alfredo. In Caffetteria, Salvatore ed Elvira annunceranno di aver vinto alla gara di twist.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimana 3-7 ottobre: Flora non apprezza i bozzetti di Maria

Stefania, nelle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, si renderà conto di aver commesso un grosso errore non citando Marco nei ringraziamenti per il libro durante l’intervista. La scrittrice, però, riuscirà a trovare un modo per farsi perdonare dal suo promesso sposo. Adelaide, intanto, sfornerà un grosso piano per Marcello. Tuttavia, le cose non andranno come sperato: l’incontro con il banchiere Fumagalli prenderà una svolta inaspettata. Maria, nel frattempo, mostrerà i bozzetti a Paola. Colpita dai disegni della stilista Puglisi, la madre di Matteo la spronerà a portare avanti i suoi progetti e a credere di più in se stessa.

Flora, però, esprimerà un giudizio negativo riguardo ai bozzetti di Maria. Al contrario, Matilde ne resterà molto affascinata. Intanto, la giovane compagna di Umberto temerà di non riuscire a completare in tempo la nuova collezione del Paradiso per via di un tessuto difficile da trovare. Siccome solo lei potrà dare una mano a Flora, Matilde sarà ben conscia che il suo eventuale intervento andrà contro il patto stipulato con Adelaide. Nel frattempo, tutta la squadra del Paradiso si unirà intorno alla Tv per vedere l’intervista di Stefania.

Vittorio colpito dal gesto di Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7

Adelaide ordinerà al maggiordomo Italo di telefonare a Marcello per invitarlo a Villa Guarnieri.

Stefania racconterà a sua madre il successo che ha riscosso grazie al suo romanzo e spererà che queste conquiste possano aiutare Gloria a ottenere la grazia. Matilde prometterà di aiutare Flora a trovare il tessuto che desidera, ma a una condizione: nessuno dovrà sapere di questo suo gesto. Marco scoprirà tutto quello che ha fatto sua cognata per aiutare la stilista del Paradiso e aggiornerà Vittorio. Quest’ultimo resterà molto colpito dal gesto di Matilde. Nel frattempo, la contessa di Sant’Erasmo riferirà al giovane Barbieri di essere riuscita a trovargli un lavoro al fianco di uno dei più illustri banchieri d’Italia. Veronica spererà che la Sacra Rota annulli il matrimonio di Ezio e Gloria. La figlia di questi due, intanto, riceverà un telegramma che la informa che sua madre ha ottenuto la grazia.