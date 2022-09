Un altro domani continua ad andare in onda su Canale 5 con i suoi appuntamenti pomeridiani. Le trame delle prossime puntate saranno incentrate su Ines, la moglie di Victor. Come i telespettatori ormai ben sanno, tra la Acevedo e Angel c'è una tresca sentimentale. Ad essere a conoscenza della cosa è solo Alicia, che però è da sempre innamorata del giovane Godoy. Per Ines, le cose si metteranno male non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche in quello della salute. La madre di Victor dovrà affrontare dei grossi problemi e temerà addirittura che qualcuno stia cercando di eliminarla.

Anticipazioni Un altro domani, trame Spagna: Alicia consiglia a Victor di rinchiudere Ines

Ventura deciderà di dare un ruolo importante ad Angel nella sua azienda. Ines però, temerà che il suo amato possa essere coinvolto da suo marito in affari loschi. Per cercare di allontanare Angel dall'azienda di Victor, Acevedo ruberà dei soldi e dei documenti a Victor, cercando di fare ricadere la colpa proprio su Angel. Non appena Alicia Utanares verrà a conoscenza di quanto fatto dalla proprietaria della libreria, andrà a raccontare tutto al padre di Victor, sperando così di poter far allontanare Ines e Angel per riuscire ad avere finalmente una possibilità con quest'ultimo.

La ragazza non si limiterà a rivelare a Victor il gesto compiuto dalla moglie, ma consiglierà all'uomo di far rinchiudere la donna in una clinica viste le sue azioni sconsiderate.

Velez de Guevara non seguirà il consiglio di Alicia, ma opterà per rinchiudere sua moglie in una stanza fino a quando non si sarà ripresa.

Spoiler Un altro domani, puntate Spagna: Angel lascia Ines

Ovviamente, non passerà molto tempo e Angel verrà a conoscenza che la sua amante ha tentato di farlo licenziare con l'inganno. Il figlio di Patricia, furioso per quanto scoperto, deciderà di chiudere la relazione con Ines.

A complicare la situazione contribuiranno anche i malesseri della moglie di Victor. Il primo malore aveva avuto luogo in libreria e quando l'imprenditore aveva chiamato il medico per far visitare sua moglie, Ines aveva scoperto di essere entrata in menopausa. Una condizione che la donna però faticherà ad accettare. I malesseri di Acevedo proseguiranno anche mentre si ritroverà rinchiusa in camera.

La donna, non convinta di essere in menopausa, inizierà a sospettare che qualcuno la stia intossicando. La proprietaria della libreria esporrà le sue congetture a Enoa, affermando di non voler più mangiare il cibo che le porta perché qualcuno potrebbe alterarlo. Ovviamente, Enoa cercherà di far cambiare idea alla donna, ma senza alcun risultato.