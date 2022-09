Cambio orario per Il Paradiso delle signore 7 a partire dal prossimo lunedì 12 settembre 2022. Dopo lo stop estivo e dopo le repliche delle ultime puntate trasmesse questa settimana in daytime su Rai 1, ci sarà una variazione di palinsesto per la messa in onda della soap opera che tutti i giorni appassiona gli spettatori della rete ammiraglia.

Le novità di questo cambio orario dipenderanno da uno spostamento della rubrica del Tg 1 Economia che, dal tardo pomeriggio, verrà anticipata in coda all'edizione delle 13:30 del telegiornale, facendo slittare i programmi a seguire della rete.

Cambio orario per Il Paradiso delle signore 7: ecco cosa succede dal 12 settembre

Nel dettaglio, da lunedì 12 settembre riprenderà l'appuntamento inedito con Il Paradiso delle Signore 7: le nuove puntate torneranno a popolare la fascia del daytime di Rai 1 e, una delle novità di questa stagione 2022/2023, riguarderà l'orario di messa in onda.

Fino allo scorso anno, infatti, le varie puntate della soap opera venivano trasmesse a partire dalle 15:55 circa sulla rete ammiraglia Rai, invece da quest'anno, la soap slitterà avanti di circa dieci minuti.

Il motivo di questa variazione di palinsesto sarà dovuto al Tg 1, visto che la rubrica dedicata all'Economia, non andrà più in onda subito dopo il telegiornale del pomeriggio, bensì verrà anticipata alle 14:00.

Il Tg 1 fa slittare Il Paradiso delle signore 7: nuovo orario dal 12 settembre

Di conseguenza, il passaggio della rubrica del Tg 1 subito dopo l'edizione di pranzo del telegiornale, porterà a delle variazioni di palinsesto legate ai programmi a seguire sulla rete ammiraglia Rai.

Slitterà avanti l'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, così come slitterà anche l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 7.

A che ora inizieranno le nuove puntate della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi, Emanuel Caserio e Vanessa Gravina? La messa in onda è prevista a partire dalle 16:05, dal lunedì al venerdì su Rai 1.

In questo modo, quindi, Il Paradiso delle signore 7 non dovrà più sfidarsi con il finale di Uomini e donne in onda su Canale 5, bensì con la striscia di Amici 22 e a seguire con quella del Grande Fratello Vip 7.

Vittorio deve affrontare Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire il verdetto auditel di questa nuova stagione della soap opera Rai, le prime anticipazioni di settembre rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità che ci saranno all'interno del grande magazzino.

Vittorio Conti, ad esempio, dovrà affrontare l'arrivo del "terremoto" chiamato Adelaide, la quale proverà in tutti i modi a far fuori Flora Ravasi dal magazzino.

Spazio anche alle vicende di Stefania che, in questi nuovi episodi della soap, farà di tutto per far scagionare sua mamma Gloria.