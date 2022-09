Su Canale 5 continuano ad andare in onda nuovi appuntamenti con Terra Amara. La soap non smette di stupire i telespettatori e ancora tanti saranno gli intrighi che verranno a galla. Le anticipazioni delle prossime puntate, svelano che tra Zuleyha e Nihal ci sarà un litigio. La moglie di Demir aveva trovato nella consorte di Cengaver un'amica fidata. Purtroppo però, tra di loro la situazione cambierà. Tutto inizierà per via dei problemi economici che l'amico di Demir e sua moglie si ritroveranno ad affrontare.

Anticipazioni Terra Amara, episodi turchi: Nihal litigherà con Cengaver

Tra Demir e Cengaver non sussiste un rapporto di sola amicizia, ma anche di lavoro. I due infatti, oltre ad essere profondamente legati fin da piccoli, intrattengono insieme affari economici. Purtroppo però, per il marito di Nihal inizieranno dei seri problemi quando quest'ultimo si metterà in società con Demir per l'apertura di una nuova azienda. I problemi economici inizieranno a farsi sentire e a mettere la famiglia di Cengaver sempre più in difficoltà. L'uomo inizierà a litigare sempre più frequentemente con la moglie Nihal, esausta di tale situazione.

Il progetto infatti, tenderà a ritardare con il suo inizio. L'amica di Zuleyha inizierà a lamentarsi, mentre il marito la inviterà a mantenere la calma.

Come se non bastasse, a complicare la situazione si metterà il fratello di Nihal, Levent. L'uomo si presenterà dalla sorella, dicendo di avere un debito molto importante che deve assolutamente saldare, altrimenti finirà dritto in prigione.

Spoiler Terra Amara, anticipazioni Turchia: Nihal chiede aiuto a Zuleyha

Dato che non potrà fare affidamento sul marito, Nihal si rivolgerà a Zuleyha e le chiederà in prestito dei soldi.

Purtroppo però, Altun dirà all'amica che anche essendo la moglie di Demir, non ha accesso ai suoi soldi. La risposta non andrà per niente giù alla moglie di Cengaver, che andrà letteralmente su tutte le furie, iniziando ad accusare Zuleyha, dicendole che da tempo sa che lei e Yilmaz erano amanti.

Çimen sottolineerà che lei ha sempre mantenuto il segreto essendo una vera amica, cosa che secondo lei non è Zuleyha dato che non vuole concedergli i soldi di cui ha bisogno.

La moglie di Yaman interpreterà le sue parole come un vero e proprio ricatto e la inviterà a non incontrarla mai più. Subito dopo, la mamma di Adnan si recherà dal marito, rimproverandolo per aver svelato a Cengaver il vero rapporto che intercorreva tra lei e Yilmaz. In seguito comunque, Çimen si recherà a casa Yaman per scusarsi con Altun. Quest'ultima non sarà però disposta ad accetterà le scuse dell'amica. A Hünkar non passerà inosservato lo strano atteggiamento delle due donne.