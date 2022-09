A partire da lunedì 12 settembre, prenderà il via la nuova stagione dell'amata soap targata Rai. Per questa nuova edizione de Il Paradiso delle Signore sono previsti diversi colpi di scena. Non mancheranno i problemi già dalla prime puntate. In particolare, l'insediamento di Adelaide all'interno dell'atelier porterà enorme scompiglio. La Contessa avrà come obiettivo quello di dar fastidi a Flora, ma creerà un clima di tensione anche per gli altri dipendenti, tanto che Agnese, ormai stufa, si licenzierà. Previsto anche il ritorno di Gemma, che avrà trascorso del tempo in un convento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 16 settembre: Marco e Umberto cercano di far ragionare Adelaide

Agnese, stanca dei maltrattamenti di Adelaide, deciderà di licenziarsi. L'addio al Paradiso di mamma Amato sarò l'argomento del giorno in atelier. La donna si sfogherà con Armando al riguardo, mentre Marco e Umberto si prodigheranno di parlare con la Contessa affinché possa essere ristabilito un clima sereno. Agnese ritornerà a lavoro e avrà un confronto con la zia di Marco. Nel frattempo, Vittorio si troverà bloccato all'aeroporto di New York, dove sarà incantando da Matilde Frigerio. Conti però, non sarà ancora a conoscenza che quest'ultima è la moglie di Tancredi, nonché fratello di Marco.

I preparativi per il fidanzamento di Marco prenderanno il via e quest'ultimo chiederà ad Adelaide di intercedere per far scarcerare Gloria almeno per un giorno, così che possa partecipare alla festa di fidanzamento sua e di Stefania. La perfida Contessa però, farà tutto il contrario, mettendo i bastoni tra le ruote a Gloria affinché non possa uscire.

Grazie a Roberto e Vittorio però, la mamma di Stefania riuscirà riabbracciare sua figlia in questo giorno così speciale per lei.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 16/9: Flora decide di licenziarsi

Flora capirà che il motivo per cui Adelaide darà del filo da torcere a tutti in realtà è lei. La donna comunicherà così di voler lasciare il suo posto di lavoro.

La Contessa, più che soddisfatta del licenziamento, inizierà a cercare una nuova stilista. Umberto però, si metterà in mezzo e costringerà Adelaide a riassumere Flora, minacciandola di svelare a Marco che è stata lei a chiedere al Direttore del carcere di negare il permesso a Gloria per uscire.

La Contessa troverà una spalla con cui sfogarsi nella nuova arrivata Matilde. Gemma farà ritorno a casa grazie a Ezio, anche se Veronica avrebbe voluto aspettare ancora prima di farla tornare. In questo periodo di assenza, Gemma sarà cambiata molto. La ragazza durante la sua permanenza in convento, avrà aiutato un bambino a trovare una famiglia adottiva.