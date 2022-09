Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nel corso dell'autunno 2022. La soap opera del primo pomeriggio, leader indiscussa degli ascolti della fascia pomeridiana di Rai 1, subirà delle sostanziali modifiche tra novembre e dicembre.

Il motivo di questa variazione di palinsesto avrà a che fare con la messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022, le quali andranno in onda nella fascia del daytime e in prime time sui vari canali della tv di Stato.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7 in autunno

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 subirà dei cambiamenti importanti tra novembre e dicembre 2022.

Contrariamente a quanto è accaduto nel corso delle passate stagioni autunnali, questa volta la soap opera del primo pomeriggio non andrà in onda regolarmente in prima visione assoluta Rai.

Il motivo? A novembre comincerà la messa in onda dei Mondiali di calcio 2022, le cui partite saranno trasmesse in esclusiva sui canali della tv di Stato.

E, diversi di questi incontri sono in programma proprio alle ore 16:00 su Rai 1, ossia nello stesso slot orario che attualmente è occupato dalla messa in onda della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Le novità della programmazione de Il Paradiso delle signore 7 in autunno

Di conseguenza, la messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022 sulla rete ammiraglia Rai nella fascia del pomeriggio, porteranno a un cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7.

Al momento, però, non si sa ancora quale sarà la scelta definitiva della Rai per quelle puntate della soap che, tra novembre e dicembre, non saranno trasmesse alle 16.

La soap potrebbe cambiare orario nella fascia del pomeriggio così come potrebbe fermarsi nei giorni in cui andranno in onda le partite di calcio dei Mondiali.

Volano gli ascolti de Il Paradiso delle signore 7 al pomeriggio

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale dei dirigenti Rai, va detto che in queste prime settimane di messa in onda, la soap opera ha saputo subito conquistare il gradimento del pubblico.

La media di spettatori de Il Paradiso delle signore 7 è di oltre 1,6 milioni di spettatori in daytime, con uno share che ha sfiorato anche la soglia del 21% in daytime.

Numeri decisamente positivi per la soap che, questa estate, è stata sostituita nella stessa fascia oraria dalla nuova soap opera Sei Sorelle, importata dalla Spagna.

Gli ascolti di Sei Sorelle, però, non sono stati all'altezza della situazione, dato che la media è stata inferiore al milione di spettatori. Nonostante il crollo estivo in quella fascia oraria, Il Paradiso delle signore ha saputo subito riconquistare il pubblico del pomeriggio.

Gloria torna a essere libera: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Un successo garantito da nuove trame che, fin dalla prima puntata, sono state in grado di assicurare colpi di scena e intrighi tali da riuscire ad appassionare subito gli spettatori.

E, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso 7 rivelano che ci sarà spazio per nuove entusiasmanti sorprese.

Una di queste avrà a che fare con la scarcerazione di Gloria che, dopo essere finita in carcere, potrà finalmente riassaporare la sua libertà e tornare alla vita di sempre, per la gioia di sua figlia Stefania che ha tanto lottato per il bene di sua mamma.