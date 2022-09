Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 16 settembre rivelano che Don Saverio custodirà un segreto di Gemma, riguardante l'estate che Zanatta ha trascorso in convento.

Nel frattempo, Adelaide ostacolerà la giovane Colombo, non permettendole di vedere sua madre. Nonostante ciò, Stefania riuscirà a riabbracciare Moreau grazie a Vittorio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16/9: Gemma è cambiata e Don Saverio sa perché

Dopo le malefatte di sua figlia, Veronica ha deciso di mandare Gemma in convento.

Le anticipazioni della puntata del 16 settembre de Il Paradiso delle Signore evidenziano che la giovane Zanatta ha trascorso l'estate con le suore, un'esperienza che l'ha profondamente cambiata.

Durante la sua permanenza lontano da Milano, Gemma ha fatto un bel gesto nei confronti di un bambino, ma ha chiesto a Don Saverio di non dire nulla a nessuno, nemmeno ai suoi cari.

Il Paradiso delle signore, trama 16/9: Gemma ha aiutato un orfano

Durante la sua permanenza lontano da casa, Gemma ha conosciuto un bambino orfano e si è affezionata a lui. Zanatta ha preso a cuore la storia del piccolo ospite del convento e si è impegnata affinché potesse trovare una famiglia affidataria tramite il supporto di Don Saverio.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore non riportano il motivo che ha spinto Gemma a non dire nulla ai suoi familiari del bel gesto fatto per l'orfano. Inoltre, attualmente non è chiaro se il prete manterrà o meno il segreto della Venere.

Il Paradiso delle signore, episodio 16/9: Stefania rivede Gloria grazie a Vittorio

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 16 settembre, Stefania e Marco festeggeranno il loro fidanzamento.

In quest'occasione Gloria, ancora in carcere, riuscirà ad avere un permesso per rivedere sua figlia. La mamma della giornalista uscirà quindi momentaneamente di prigione, nonostante Adelaide le abbia messo i bastoni fra le ruote.

Vittorio e Roberto riusciranno a riunire Stefania e Gloria. Nel corso della puntata ci si soffermerà anche sulle vicende di Umberto.

Questi costringerà Adelaide a riassumere Flora al negozio. Guarnieri, per riuscire nel suo intento, ricatterà la contessa, dicendole che se non farà tornare la stilista all'atelier rivelerà a Marco che è stata lei a contattare il direttore del carcere per provare ad impedire che Gloria ottenesse il permesso d'uscita.