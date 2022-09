Oggi domenica 25 settembre andrà in onda alle ore 14 su Canale 5, la seconda puntata di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi.

Come sempre, la puntata di Amici non è in diretta, ma è stata registrata mercoledì 21 settembre, quindi sono disponibili già diverse anticipazioni.

In particolare, in questo secondo appuntamento tra gli ospiti ci sarà la cantante Ornella Vanoni, che giudicherà gli allievi della scuola. Allo stesso tempo, farà il ritorno in studio, anche Annalisa, cantante che è una vecchia conoscenza del talent show di Mediaset, essendo una ex allieva della scuola.

Quest'ultima coglierà l'occasione per presentare il suo ultimo lavoro e parlerà anche ai ragazzi di Amici.

Alessandra Celentano ha sospeso la maglia di Ramon

Inoltre, sempre secondo le anticipazioni che circolano in rete, nella seconda puntata di Amici 22, nessun allievo sarebbe stato eliminato, anche se la maestra di ballo Alessandra Celentano ha sospeso la maglia a uno dei suoi allievi. In particolare, la maestra ha deciso di sospendere Ramon perché in casetta non manterrebbe il "decoro" necessario. In particolare, Celentano ha mostrato delle foto in cui Ramon è in canottiera, costume e ciabatte: in particolare il ragazzo dormirebbe in costume, pertanto la produzione gli dato un pigiama.

La punizione comminata è stata considerata eccessiva sia da Ramon che da una parte del pubblico in studio.

Ludovica e Aaron avrebbero vinto le rispettive sfide di ballo e canto

Sempre secondo le anticipazioni della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, in questo appuntamento, per il canto si sono esibiti gli allievi Aaron, Ndg e Tommy Dali con i loro inediti e a vincere è stato Aaron, a cui quindi dovrebbero produrre il singolo.

Invece, per quanto riguarda il ballo, la sfida in questione riguardava l'improvvisazione e ha visto sfidarsi Ludovica, Megan e Samuel. Secondo le anticipazioni, a vincere è stata Ludovica. Quest'ultima ha ricevuto come premio la possibilità di esibirsi al concerto del cantante Marco Mengoni, al Palalottomatica, il prossimo 22 ottobre.

Rita a rischio eliminazione

Infine la ballerina Rita è a rischio eliminazione, essendo arrivata ultima nella classifica della sua categoria. ma questo non è stato mostrato durante la registrazione con il pubblico in studio. Quindi, ulteriori novità potrebbero arrivare nel daytime che andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:10.