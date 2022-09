La puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 4 ottobre sarà ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, Irene si farà male e si infortunerà e dovrà rinunciare a partecipare alla gara di ballo. Elvira, pertanto, sostituirà Cipriani durante la competizione. Nel frattempo, Gemma chiederà aiuto a Stefania per fare in modo che Ezio non si dimentichi dell'anniversario con Veronica. Adelaide, invece, darà carta bianca a Matilde nella gestione del negozio e aiuterà Marcello nella scalata sociale.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4/10: Irene si infortuna

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 4 ottobre rivelano spiacevoli novità per Irene. La nuova capocommessa de Il Paradiso delle signore si infortunerà e, pertanto, i suoi piani andranno in frantumi. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Cipriani avrebbe voluto partecipare con Salvatore ad una gara di ballo e, danzando in coppia con il barista della Caffetteria avrebbero potuto vincere un premio. Purtroppo, però, Irene si farà male e dovrà trovare una sostituta, per prendere il suo posto durante l'evento.

Il Paradiso delle signore, trama 4 ottobre: Irene chiede a Elvira di sostituirla nella gara di ballo

Irene cercherà fra le sue amiche e colleghe una sostituta, per prendere il suo posto durante la gara di swing. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 4 ottobre rivelano che Cipriani penserà che la persona più adatta a ballare con Salvatore sia Elvira e, quindi, proporrà alla Venere di andare alla gara con il giovane Amato.

Nel frattempo, Umberto e Flora inizieranno ad avere paura e temeranno la presenza di Matilde al negozio di moda milanese.

Il Paradiso delle signore, episodio 4/10: Gemma chiede aiuto a Stefania

Inoltre, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore di martedì 4 ottobre, verranno trattate le vicende della famiglia Colombo. In particolar modo, le anticipazioni della puntata della fiction pomeridiana di Rai 1 rivelano che Gemma avrà bisogno di Stefania e le chiederà aiuto.

La giovane Zanatta vorrà fare in modo che Ezio non si dimentichi dell'anniversario del primo incontro con Veronica. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito alla vicenda, perché Veronica avrà paura che il suo fidanzato non si ricordi la data importante per la loro storia d'amore. Nel frattempo, Adelaide concederà a Matilde la libertà di potere gestire il negozio di moda milanese come riterrà più opportuno, a patto che distrugga l'odiata Flora Gentile. Inoltre, la contessa deciderà di aiutare Marcello nella sua scalata sociale.