La settima e nuova stagione della soap opera Il Paradiso delle signore, che riserva parecchie sorprese inaspettate, sta già appassionando tanti spettatori. Nel corso dell’episodio che i teleschermi di Rai 1 22 settembre 2022, Anna Imbriani (Giulia Vecchio) rimarrà a bocca aperta dopo aver ricevuto una telefonata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 22/09: Adelaide si rivolge alle sue conoscenze nell’alta società

Nella nona puntata in programmazione su Rai 1 giovedì 22 settembre, nella consueta fascia pomeridiana a partire dalle ore 16:05 circa, il grande magazzino milanese farà i conti con un inconveniente: la partecipazione di una nota giornalista e scrittrice milanese non sarà più una certezza per il giorno in cui Stefania (Grace Ambrose) dovrà presentare il suo libro.

A correre ai ripari, trovando una soluzione in vista dell’importante evento organizzato al lussuoso negozio di Milanol ci penserà il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), rivolgendosi a sorpresa ad Adelaide (Vanessa Gravina).

La cognata di Umberto (Roberto Farnesi) approfitterà dell’occasione per riuscire a recuperare i rapporti con Marco (Moisè Curia), dopo averlo deluso per avergli detto di aver cercato di impedire a Gloria (Lara Komar) di prendere parte alla sua festa di fidanzamento con Stefania. Per riuscire nel suo intento, la contessa di Sant’Erasmo si servirà della complicità delle sue conoscenze nell’alta società.

Fiorenza si vuole alleare con Umberto ai danni di Adelaide, Matilde riceve un biglietto dal marito Tancredi

Intanto Anna rimarrà sconvolta dopo aver parlato al telefono con una persona, facendo capire che non si aspettava di avere tale conversazione. Successivamente la capo commessa Irene (Francesca Del Fa) continuerà a dimostrare di non sopportare la nuova venere Clara (Elvira Camarrone), dato che cercherà di metterla in difficoltà: a intervenire in difesa di quest’ultima sarà Gemma (Gaia Bavaro).

Nel contempo Marcello (Pietro Masotti), grazie ai rotocalchi, seguirà le vicende della sua ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena). Ci sarà anche la proposta inaspettata di Fiorenza (Greta Oldoni) al commendatore Guarnieri: gli chiederà di allearsi con lei ai danni di Adelaide. Al centro della scena ci sarà anche la new entry Matilde (Chiara Baschetti), che riceverà un biglietto da parte del marito Tancredi, che la inviterà a essere presente quando verrà eletto presidente al circolo della stampa.