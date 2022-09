La settima stagione della serie televisiva Il Paradiso delle signore va in onda su Rai 1 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Le anticipazioni riguardanti l’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 23 settembre 2022, raccontano che la famiglia Amato riceverà una brutta notizia riguardante Tina (Neva Leoni): la ragazza desterà parecchia preoccupazione alla madre Agnese (Antonella Attili) poiché rischia di perdere il figlio che aspetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23/09: Marcello vuole riconquistare Ludovica, Stefania presenta il suo libro

Nella decima puntata della soap opera, in onda venerdì 23 settembre dalle ore 16:05 circa, Matilde (Chiara Baschetti) sarà parecchio indecisa su una decisione da prendere dopo aver ricevuto un biglietto dal marito Tancredi che la inviterà a essere al suo fianco quando verrà eletto presidente al circolo della stampa.

Intanto Marcello (Pietro Masotti) non cambierà idea e sarà deciso più che mai a rifare breccia nel cuore della sua ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena) anche se vedrà delle fotografie pubblicate sui rotocalchi in cui sarà ritratta insieme a Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

In seguito, tra le mura del grande magazzino milanese avrà luogo il giorno in cui verrà presentato il libro scritto da Stefania (Grave Ambrose), con la conduzione della popolare giornalista e scrittrice milanese Brunella Gasperini: al lieto evento però non assisterà l’intero staff del paradiso, dato che qualche assenza ci sarà.

Matilde scoppia a piangere davanti a Vittorio, la madre di Anna si deve operare in America

Successivamente Veronica (Valentina Bartolo) grazie alla nuova venere Clara (Elvira Camarrone) verrà a conoscenza della storia di Luigino, un bambino che viveva nel convento in cui è stata Gemma (Gaia Bavaro) e che è riuscito a trovare una famiglia proprio per merito di sua figlia.

Intanto a fine serata Matilde si lascerà andare a un pianto disperato, sotto lo sguardo del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni).

Nel contempo ci saranno due partenze a casa Amato, poiché Anna (Giulia Vecchio) si recherà in America insieme alla madre in procinto di sottoporsi a un intervento delicato. La signora Agnese invece sarà in procinto di raggiungere la figlia Tina, dopo aver appreso che la sua gravidanza è a rischio. Salvatore (Emanuel Caserio) a questo punto resterà da solo a Milano per accudire la piccola Irene.