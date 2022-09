Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 22 settembre, Anna Imbriani ha ricevuto una telefonata mentre era in ufficio. Durante le prime riprese dei nuovi episodi della fiction di Rai 1, Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile de Il Paradiso delle signore, aveva mostrato alcuni appunti, presi su un'agenda, riguardo le puntate che stanno andando in onda attualmente, su Rai 1. Le anticipazioni della soap rivelano che Anna dirà a Salvatore di dovere partire per l'America a causa di un malessere di sua mamma, ma in realtà potrebbe nascondere a suo marito di avere ricevuto importanti notizie riguardanti Quinto Reggiani, il suo primo marito.

Il Paradiso delle signore, puntata del 22 settembre: Anna riceve una telefonata che la preoccupa

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 22 settembre, Anna era da sola in ufficio e ha risposto a una telefonata. In base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, non è chiaro quale sia stato il contenuto della chiamata. L'unica cosa certa, al momento, è che Imbriani è rimasta sconvolta per quanto ha appreso, al punto che Roberto Landi si è accorto che qualcosa aveva turbato la sua amica. Attualmente non è chiaro se la contabile del negozio di moda si sia confidata con il suo collega e gli abbia spiegato cosa sia accaduto. Successivamente Anna ha voluto vedere in fretta e furia Salvatore, e gli ha rivelato che sua mamma è stata male.Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction di Rai 1 rivelano che Imbriani dirà al giovane Amato che dovrà partire per l'America, perché sua mamma dovrà operarsi, ma potrebbe essere una menzogna.

Il Paradiso delle signore: Quinto potrebbe essere vivo e Anna lo nasconderebbe a Salvatore

Anna potrebbe mentire a Salvatore e architettare un piano per coprire il fatto di avere avuto notizie riguardo Quinto Reggiani. Mesi fa, quando era rientrata a Milano, la contabile de Il Paradiso delle signore aveva rivelato ai suoi amici di essere rimasta vedova di suo marito, ma di questo accadimento non c'è nessuna certezza.

Inoltre, durante le prime giornate di riprese Giulia Vecchio, che presta il volto alla moglie di Salvatore, aveva condiviso alcuni appunti sulle nuove puntate della fiction di Rai 1, nei quali aveva scritto quello che sarebbe successo nelle puntate attualmente in onda sul piccolo schermo. Sull'agenda l'interprete di Imbriani sintetizza quanto andato in onda nella puntata del 22 settembre, ovvero la telefonata ricevuta da Anna.

Inoltre fra le righe dell'attrice erano emersi altri retroscena. In particolar modo sull'agenda c'era scritto: ''Quinto è vivo?''.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Anna potrebbe mentire a Salvatore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Anna lascerà a Milano Salvatore. Il giovane Amato vorrà accompagnare sua moglie in America, ma Imbriani insisterà per non avere il consorte con lei. Pertanto, la contabile del negozio di moda andrà da sola. Imbriani potrebbe scegliere di lasciare il capoluogo lombardo, perché indaffarata a risolvere questioni private che riguardano il suo primo marito, Quinto. In base agli appunti di Giulia Vecchio, non è chiaro se Reggiani sia vivo realmente o meno.

Resta il fatto, che le indiscrezioni trapelate dall'agenda dell'attrice, lascerebbero intendere che la moglie del barista della Caffetteria inscenerà la malattia della madre per coprire altre questioni.