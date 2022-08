C’è tanta attesa da parte dei telespettatori della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, di sapere cosa succederà nelle puntate della settima stagione. Dagli spoiler si evince che Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare Milano da sola. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece vorrà farla pagare a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) per averla allontanata da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Spoiler, Il Paradiso delle signore 7: Marcello vuole diventare un uomo d’affari

Nel corso degli episodi del nuovo capitolo dell’amato sceneggiato che intanto dal prossimo lunedì tornerà a occupare il piccolo schermo con le repliche, non mancheranno di certo colpi di scena.

Stando alle anticipazioni, in caffetteria ci saranno nuovamente Salvatore e Marcello: quest’ultimo lascerà senza parole l'ex fidanzata Ludovica, che non lo riconoscerà. In particolare Barbieri dopo aver studiato finanza in Svizzera tutta l’estate sarà deciso a diventare un uomo d’affari, dimostrando di non avere più le insicurezze di prima.

Sia la giovane Brancia di Montalto e Barbieri però faranno capire di non aver smesso di amarsi, nonostante la fine della loro storia d’amore. Un’altra novità riguardante Marcello sarà l'alleanza inaspettata che stringerà con Adelaide, non appena quest’ultima avrà tra le mani le quote del grande magazzino di Milano.

Adelaide decisa a far licenziare Flora, Anna costretta a partire

Vittorio quindi sarà alla direzione del paradiso insieme alla contessa che avrà un unico obiettivo, cioè quello di riuscire a far licenziare Flora boicottando il suo lavoro per averle sottratto Umberto. Adelaide, per quanto riguarda la gestione del circolo, potrà contare anche sul supporto della sorella Matilde Frigerio di Sant’Erasmo con un passato sofferente: a sorpresa nascerà un rapporto del tutto inaspettato tra quest’ultima e il direttore Conti.

Intanto ci sarà l’arrivo delle nuove veneri Clara Boscolo ed Elvira Gallo: la prima avrà non poche difficoltà ad ambientarsi, mentre la seconda sognerà di trovare la sua dolce metà e farà subito amicizia con le colleghe.

Sempre al magazzino milanese ci sarà l’assunzione di Alfredo Perico, una vecchia conoscenza del Paradiso che eserciterà con Armando la sua passione per le biciclette.

In seguito Guascone e dongiovanni non riuscirà a conquistare una commessa del paradiso, dato che sembrerà non ricambiare il suo interesse. Sempre nel lussuoso negozio ritornerà la venere Paola, invece Anna si vedrà costretta a salutare il marito e partire dopo aver ricevuto una telefonata improvvisa.