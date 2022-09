La soap opera italiana dal titolo Il Paradiso delle signore, attualmente giunta alla settima stagione, continua a movimentare i pomeriggi di Rai 1 dal lunedì al venerdì con parecchi intrighi e colpi di scena.

Nella puntata in onda il 5 ottobre 2022 dalle ore 16:05 circa, Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) si mostrerà infastidito e amareggiato dal comportamento della fidanzata Stefania Colombo (Grace Ambrose) quando verrà intervistata sul suo libro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 5/10: Stefania viene intervistata sul suo libro

Gli spoiler dell'episodio in programmazione mercoledì 5 ottobre, dicono che l’alleanza improvvisa stretta tra Gemma (Gaia Bavaro) e la sorellastra Stefania per non far rimanere delusa Veronica (Valentina Bartolo) inizierà a dare i suoi frutti: Ezio (Massimo Poggio) organizzerà una sorpresa per la sua amata in occasione dell’anniversario del loro primo incontro, servendosi della complicità della figlia e della giovane Zanatta per far in modo che tutto vada secondo i piani.

Intanto la nuova "venere" Elvira (Clara Danese) sarà piuttosto titubante appena Irene (Francesca Del Fa), la sostituta della capocommessa Gloria (Lara Komar), dopo essersi procurata un infortunio le chiederà di partecipare alla gara di twist con Salvatore (Emanuel Caserio) al posto suo: in particolare la fanciulla avrà il timore di poter ricevere delle critiche sul proprio aspetto fisico.

A far cambiare idea alla new entry, ci penserà proprio il giovane Amato.

Nel contempo una troupe Rai si presenterà al grande magazzino milanese per consentire a Stefania di rilasciare un’intervista sul suo libro: l’atteggiamento che lei avrà in presenza delle telecamere non piacerà affatto al suo fidanzato Marco, il quale non nasconderà la propria delusione.

Salvatore ed Elvira vincono una gara di ballo, Ezio pronto a sorprendere Veronica per l’anniversario

Successivamente Clara (Elvira Camarrone), la nuova commessa del lussuoso negozio milanese, sarà molto contenta quando vedrà la sua bicicletta rimessa a nuovo: a comunicare alla "venere" che c’è stato lo zampino di Alfredo (Gabriele Anagni) sarà il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi).

Per finire Salvatore ed Elvira festeggeranno in caffetteria la vittoria alla gara di ballo all’insaputa di Anna (Giulia Vecchio) che ancora non è a Milano a seguito della partenza con la madre, invece il signor Colombo non vedrà l’ora di sorprendere Veronica.