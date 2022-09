Pietro Masotti, noto per il suo ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, ha deciso di interagire direttamente con i suoi follower Instagram. L'attore ha risposto ad alcune domande riguardo il suo personaggio, mettendo i fan al corrente di cosa farà nel weekend insieme ad alcuni suoi colleghi della rinomata daily soap italiana. Sono trapelate diverse informazioni interessanti che, sicuramente, faranno piacere agli spettatori e che riguardano i vari aspetti del personaggio di Marcello.

L'interprete di Marcello ne Il Paradiso delle Signore: 'Irrisolto e incoerente'

Marcello Barbieri avrà un ruolo di grande rilevanza in questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ritornato dopo un soggiorno di diversi mesi in Svizzera, dove ha trascorso il tempo a studiare finanza ed economia, il socio di Salvatore è rientrato a Milano sotto una luce nuova e con un obiettivo ben preciso: riconquistare la sua ex Ludovica Brancia. Siccome il rapporto con quest’ultima non è proseguito a causa delle divergenze di classe, Marcello ha preso la decisione di evolversi in un uomo d’affari.

Quello che l’attore Masotti gradisce di più in merito al suo personaggio è il suo essere completamente irrisolto e incoerente, in quanto ciò gli consente di lavorare su ampie sfumature.

Per Pietro questo rappresenta una sorta di banco di prova, volto a migliorarlo come attore, spingendolo anche ad esplorare e adattarsi alle più disparate situazioni. Quindi, passando da ambienti più alti a quelli più bassi, il volto di Marcello si sente stimolato e molto contento del ruolo che ricopre.

Pietro Masotti sul suo personaggio: 'Detestava quel mondo perché lo subiva e non lo conosceva'

Alla domanda sul se Marcello abbia subito una involuzione, l’attore pugliese la pensa al contrario ritenendo che proprio attraverso queste piccole involuzioni, il suo personaggio stia evolvendo. ‘Penso che Marcello stia avendo una evoluzione passando da tante piccole involuzioni’ ha affermato l’attore facendo notare ai fan da dove era partito il suo personaggio.

Dalla galera, il gioco d’azzardo, le cattive frequentazioni fino all’essere proprietario di una caffetteria milanese, attorniato di persone oneste, meravigliose e affettuose nei suoi confronti, con queste parole l’attore di Rutigliano ha fatto notare come sia cambiato moltissimo nel tempo.

Adesso studia finanza, quindi sta evolvendo nel lato culturale. Sta anche imparando a muoversi in quel mondo che tanto detestava perché ‘magari lo detestava perché lo subiva e non lo conosceva’, ha puntualizzato Masotti. Per quanto riguarda il lato sentimentale, il volto di Marcello non ha negato quanto sia ancora un disastro, ma del resto se così non fosse che cosa si potrebbe raccontare nella soap?

L'attore e i suoi colleghi de Il Paradiso delle Signore a Castellammare di Stabia per parlare della soap

Dopo aver risposto alle domande su Marcello, Pietro ha risposto a qualche domanda su se stesso rivelando che nel weekend (24 e 25 settembre), lui ed alcuni suoi colleghi de Il Paradiso delle Signore si troveranno a Castellammare di Stabia per parlare della daily soap di Rai 1. L’attore ha informato i follower che nel caso in cui dovessero trovarsi nei paraggi, potranno incontrarsi. Nel dettaglio, oltre a Pietro, saranno presenti anche Emanuel Caserio, Francesca Del Fa e Chiara Russo.