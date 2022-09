La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano, creato da Giannandrea Pecorelli, per la puntata che andrà in onda lunedì 3 ottobre raccontano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà amareggiato per non essere diventato unico proprietario del grande magazzino meneghino. Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), intanto, si presenterà ai dipendenti della boutique, mentre Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sarà preoccupata che il compagno Ezio Colombo (Massimo Poggio) dimentichi il loro anniversario.

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), infine, vorrà partecipare ad una gara di twist e si farà aiutare nel ballo da Irene Cipriani (Francesca Del Fa), mentre Matilde chiederà alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di lasciarle totale libertà di manovra per gestire il suo ruolo di vice.

Vittorio amareggiato per non essere diventato unico proprietario del Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata di lunedì 3 ottobre rivelano che la contessa Adelaide ha tirato un colpo basso a Vittorio, prima dicendogli che gli avrebbe ceduto le sue quote dell'atelier e dopo rimangiandosi la parola data.

Dietrofront che non sarà vissuto con tranquillità da Conti, in quanto lo stesso si dimostrerà alquanto amareggiato per non essere riuscito a diventare l'unico proprietario della boutique.

Matilde, intanto, si presenterà a tutto lo staff del grande magazzino lombardo.

Irene darà lezioni di twist a Salvatore

Gli spoiler della soap opera italiana per l'episodio che sarà trasmesso lunedì 3 ottobre anticipano che Veronica nutrirà il timore che Ezio si scordi il loro anniversario, ma a rincuorare la donna ci penserà la figlia Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Salvatore, invece, vorrà partecipare a una gara di twist con in palio due biglietti per una crociera, viaggio che gli piacerebbe vincere per partire assieme alla neo-moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Matilde vorrà aver totale indipendenza nel gestire il ruolo di vice della contessa Adelaide

Le anticipazioni dello sceneggiato di lunedì 3 ottobre riportano che il proprietario della Caffetteria non sarà molto bravo nel twist, così a farlo esercitare con tale ballo ci penserà Irene Cipriani.

Durante tali esercitazioni di ballo, la capocommessa si farà male.

Matilde chiederà ad Adelaide di concederle totale indipendenza nel gestire il ruolo di sua vice, così la contessa senza batter ciglio darà il suo benestare in tal senso.