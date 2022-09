Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni della soap opera per le puntate che saranno trasmesse dal 3 al 7 ottobre raccontano che Vittorio si sentirà pugnalato alle spalle da Adelaide, mentre Irene darà lezioni di twist a Salvatore.

Marcello, intanto, renderà partecipe la contessa dei suoi piani e quest'ultima deciderà di supportarlo nella sua scalata sociale, mentre Umberto e Flora temeranno la presenza sempre più pressante di Matilde in atelier. Ezio, invece, sarà in procinto di organizzare una sorpresa per Veronica in occasione del loro anniversario, nel frattempo Clara sarà entusiasta di come Alfredo le ha risistemato la bicicletta.

Il team del Paradiso, infine, si riunirà per guardare l'intervista di Stefania in televisione, mentre Veronica attenderà con speranza che la Sacra Rota annulli il matrimonio tra il compagno e Gloria.

Matilde sarà il vice di Adelaide nella gestione della boutique

Le trame della fiction daily dal 3 al 7 ottobre svelano che Vittorio si sentirà raggirato da Adelaide, dopo che la stessa farà dietrofront nel cedergli le sue quote del Paradiso.

Veronica, intanto, temerà che Ezio dimentichi il loro anniversario ma Gemma si prodigherà nel rincuorarla, nel frattempo Salvo vorrebbe partecipare a una gara di twist per vincere dei biglietti per una crociera, così da partire assieme ad Anna.

Irene, quindi, insegnerà i passi del ballo al proprietario della Caffetteria ma si farà male, mentre Adelaide nominerà Matilde come sua vice nella gestione del grande magazzino e le darà totale libertà di manovra.

La capocommessa, a seguito dell'incidente, suggerirà a Salvo che sia Elvira ad accompagnarlo nella gara di twist.

La signora Di Sant'Erasmo, successivamente, deciderà di aiutare Marcello nella sua scalata sociale, mentre Flora e Umberto inizieranno a temere l'ingombrante presenza di Frigerio nella gestione del Paradiso.

Flora non troverà il tessuto che cerca per creare l'abito di punta della nuova collezione

Ezio, con l'aiuto di Stefania e Gemma, sarà in procinto di organizzare una sorpresa per Veronica, mentre Salvatore riuscirà a convincere Elvira ad aiutarlo nella gara di twist.

Una troupe televisiva, poco dopo, giungerà in atelier per intervistare Stefania, nel frattempo Clara sarà entusiasta nel vedere la sua bicicletta nuovamente funzionante.

La giovane Colombo, intanto, si farà perdonare da Marco per non averlo citato nei ringraziamenti de 'La madre ritrovata'. Flora, invece, non troverà il tessuto che cerca per creare l'abito di punta della nuova collezione.

I dipendenti dell'atelier, successivamente, si gusteranno l'intervista in tv di Stefania, mentre il maggiordomo della contessa chiamerà Marcello per invitarlo a Villa Guarnieri.

La giovane Colombo farà visita alla madre Gloria e si dimostrerà più che mai intenzionata a trovare un modo per farla uscire di prigione. Matilde troverà un modo per risolvere la grana legata al tessuto particolare che cercava Flora.

Adelaide, intanto, dirà a Barbieri di avergli procurato un lavoro al fianco di uno dei più illustri banchieri d’Italia.

Stefania, infine, riceverà un telegramma dove con scritto che Gloria avrà ottenuto la grazia e che quindi potrà tornare in libertà.