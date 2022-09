La serie televisiva Il Paradiso delle signore, arrivata alla sua settima stagione e ispirata a un romanzo dello scrittore francese Émile Zola, sta proseguendo la sua consueta messa in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Nel corso della puntata che il pubblico avrà modo di seguire il 27 settembre 2022 dalle ore 16:05 circa, la nuova venere Clara Boscolo (Elvira Camarrone), dopo diversi litigi con Irene Cipriani (Francesca Del Fa), rimarrà senza lavoro poiché verrà cacciata dal grande magazzino milanese su ordine della sostituta della capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 27/09: Clara fa perdere le sue tracce, Don Saverio chiede aiuto a Gemma

Gli spoiler della dodicesima puntata dello sceneggiato, in programmazione su Rai 1 martedì 27 settembre, raccontano che Stefania (Grace Ambrose), dopo aver presentato il suo libro intitolato "La madre ritrovata" nel grande magazzino milanese, partirà per un tour promozionale fuori città. Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni), quando in atelier si sentirà la mancanza della sarta Agnese (Antonella Attili), la farà sostituire in maniera momentanea da Paola (Elisa Cheli).

Nel contempo Clara sparirà senza lasciare alcuna traccia, dopo essere stata licenziata dal Paradiso per volere della capo commessa Irene.

La decisione affrettata di quest’ultima non piacerà affatto a Don Saverio (Andrea Lolli), dato che sarà determinato a fare il possibile per far riassumere la nipote servendosi della complicità della venere Gemma (Gaia Bavaro).

Ezio dice a Gloria che Stefania è decisa a farla scagionare, Adelaide vuole vendere le quote del circolo

Nel contempo Ezio (Massimo Poggio) farà sapere all’ex moglie Gloria che loro figlia Stefania è decisa a farla tornare in libertà al più presto possibile. Le sue si sono potute riabbracciare soltanto in occasione della festa di fidanzamento con Marco (Moisé Curia).

Successivamente Adelaide (Vanessa Gravina), dopo essersi resa conto di aver commesso uno sbaglio con il cognato Umberto (Roberto Farnesi), giocherà una delle sue mosse sfidandolo sul terreno degli affari: l’astuta contessa di Sant’Erasmo metterà al corrente della sua intenzione la parente Matilde (Chiara Baschetti), dicendole di voler vendere le sue quote del grande magazzino. A questo punto per sapere se Adelaide cambierà idea, non rimane che attendere le prossime anticipazioni sulla soap opera.