La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 di venerdì 30 settembre chiude la settimana di programmazione della soap di Rai 1.

Una parte della proprietà del grande magazzino è ancora nelle mani di Adelaide, anche se, durante una chiacchierata mattutina con Matilde, la contessa le ha confessato di aver deciso di vendere le sue quote. Ormai ha capito che per distruggere Umberto non può andare contro la sua storia d'amore con Flora, così agirà sul piano economico.

Tuttavia, Adelaide non mancherà di spiazzare il povero Vittorio all'ultimo momento.

Vittorio pronto a riprendersi tutto: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 settembre

Adelaide ha comunicato a Vittorio la sua disponibilità nel cedere le quote del Paradiso che ha sottratto a Umberto. Dietro questo affare rientra di fatto anche Matilde, che è stata brava a mediare a favore di Conti. Con l'umore alle stelle, Vittorio arriva al grande magazzino e pregusta il momento in cui la sua rivale non sarà più un problema.

Nel frattempo, Marco ha avuto modo di parlare a lungo con Matilde di Tancredi, confessandole di non apprezzare molti lati oscuri del carattere di suo fratello e proprio per questo, consigliandole di lasciarlo perdere una volta per tutte. Nonostante ciò, Matilde non è sembrata pronta a mettere fine al suo matrimonio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che le intuizioni di Marco saranno confermate: Tancredi non ha alcuna intenzione di restituire alla moglie i soldi dell'assicurazione dopo l'incendio del mobilificio.

Gemma e Stefania si riavvicinano

Non è stato facile per Stefania accettare che Gemma, alla quale si era così affezionata, abbia rovinato la sua vita e quella di Gloria, ancora in carcere.

Tuttavia, dopo la sua permanenza in convento, la giovane Zanatta sembra davvero cambiata e pronta a rimediare ai suoi errori. Con delicatezza, ecco che Gemma prova a parlare con Stefania cercando un confronto da persone adulte.

Nel frattempo, Ezio non fa altro che pensare a come aiutare Gloria a uscire dal carcere, nonostante stia aspettando l'annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota.

Lo stesso vale per Stefania, che ha come unico mezzo il libro che ha scritto a favore della madre per far conoscere la sua vera storia.

Adelaide dà la sua zampata, anticipazioni Il Paradiso 7 del 30 settembre

Vittorio non vede l'ora di rimettere le mani sulle quote di Adelaide e immagina come sarà il suo Paradiso senza di lei. Tutto tornerà come prima e l'armonia regnerà sovrana. Ma è solo una sua mera illusione.

Ebbene sì, perché nella puntata di venerdì 30 settembre, Adelaide penserà bene di cambiare le carte in tavola. La contessa, con la sua inaspettata e graffiante zampata, mette di nuovo tutti in difficoltà.