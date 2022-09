Alta tensione nella casa del GFVip7. Nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, c'è stato un nuovo scontro tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà: in preda ad una crisi di rabbia, la 30enne di Bologna ha minacciato la coinquilina di tirarle un bicchiere in faccia. Ginevra ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento di Giaele, visto che avevano trovato un punto d'incontro prima della terza puntata.

Lamborghini senza freni

Nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, Giaele è stata protagonista di una lite con Carolina Marconi. Nella discussione si è intromessa anche Ginevra Lamborghini che ha sostenuto di esserci rimasta male per le insinuazioni fatte dalla coinquilina: Giaele ha rivelato di essere a conoscenza sul perché le sorelle Lamborghini non si parlano più.

Secondo Ginevra, Giaele sarebbe una persona incoerente: “Tu sputi veleno, sei un serpente”. Mentre la influencer stava cercando di replicare, Lamborghini ha perso le staffe: “Ti tiro questa tazzina in faccia”.

Ginevra vuole lanciare un bicchiere a Giaele#GFVIP pic.twitter.com/TyfkEGKED4 — Roberto Mallò (@robymallo) September 28, 2022

A detta di Ginevra, la coinquilina avrebbe detto solamente cose non veritiere. Inoltre, Lamborghini ha negato di avere espresso un giudizio negativo sul matrimonio di Giaele solo per gli applausi del pubblico: “Sei una cretina e non capisci niente”. Infine, la diretta ha sostenuto che la influencer si sia giocata male le sue carte.

La versione di Giaele

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Ginevra Lamborghini, Giaele ha fornito la sua versione dei fatti.

La 23enne ha ribadito di essere stata giudicata senza che nessuno conoscesse la sua storia. Al contrario, Giaele ha confidato che alcune sue amiche le hanno rivelato il motivo della lite tra Ginevra e Elettra: pare che la sorella maggiore abbia filmato di nascosto la cantante di Pem Pem e abbia minacciato di vendere il video ad una testata giornalistica.

A tal proposito De Donà ha sostenuto che la coinquilina l’abbia attaccata sul matrimonio con Brad, solo per prendere gli applausi dei telespettatori del GFVip7.

Lo sfogo di Carolina Marconi

In precedenza, Giaele aveva discusso con Carolina Marconi. La prima aveva chiesto alla coinquilina come mai l’avesse nominata senza averle mai parlato.

In replica, Carolina ha sostenuto di essere stanca di sentire Giaele parlare solo ed esclusivamente della facoltà finanziare del marito: “Il tuo non è amore. Ti piace il suo conto in banca, ti fa comodo”. Secondo Marconi, la 23enne dovrebbe farsi conoscere per quello che è realmente.

Giaele rammaricata per il pensiero di Carolina ha mostrato un crollo emotivo. La diretta interessata ha fatto sapere che dietro la sua corazza, ci sono tante fragilità: il fatto di parlare di cose materiali le fa dimenticare il passato difficile.