L'oroscopo del 26 gennaio 2025 preannuncia una domenica spettacolare con il transito della Luna in Capricorno. In linea generale, questo quadro astrale comporta un forte senso di concretezza e determinazione, ma sarà importante bilanciare gli impegni con un po’ di spazio per rilassarsi e rigenerare le energie in vista della settimana entrante. Il segno maggiormente favorito dalle stelle è l'Acquario, che si gode il 1° posto in classifica, mentre il più sfortunato del giorno è il Toro.

Classifica e oroscopo del giorno 26 gennaio: dai segni flop e quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione - Affronterete una giornata complicata, con possibili imprevisti o ritardi che potrebbero causarvi disagio. Alcuni conti potrebbero non tornare. Sarà importante rivedere la situazione per trovare una soluzione concreta. Il vostro morale potrebbe risentirne, facendovi sentire disorientati e privi di direzione. Per quanto condividere i vostri pensieri possa essere d’aiuto, sarà fondamentale agire concretamente per risolvere i problemi che vi affliggono. Un'altra cosa, secondo l'Oroscopo del giorno, sarà necessario chiudere tutte le questioni lasciate in sospeso. È meglio evitare conflitti familiari: le divergenze di opinioni sono evidenti e potrebbero intensificarsi.

Spesso vi sembra che tutto vi remi contro, ma è solo il vostro stato d'animo a dipingere la realtà con toni più cupi del necessario. Con il tempo, le cose miglioreranno; siete un segno pieno di risorse e forza interiore. Questo momento potrebbe essere l'occasione per rivedere i conti e pianificare strategie per migliorare la situazione finanziaria.

1️⃣1️⃣- Gemelli - Attenzione a non esporvi troppo alla corrente e agli sbalzi di temperatura. Per chi non lavora, questa sarà una giornata ideale per rallentare i ritmi e affrontare la quotidianità con più calma. Eliminate ogni pensiero negativo: dopo giorni intensi, concedetevi un momento di meritato riposo. Affrontate le questioni in modo diretto, senza sperare in soluzioni miracolose.

Siete gli unici in grado di determinare il corso delle cose. Esistono delle convinzioni che vi trattengono dal raggiungere il vostro massimo potenziale: prendetevi del tempo per riflettere a fondo e individuare ciò che vi ostacola. Solo una piena consapevolezza vi permetterà di andare oltre e trovare la pace interiore. Per le coppie, è importante prestare attenzione alla relazione, poiché potrebbero sorgere incomprensioni che rischiano di turbare l’armonia. Presto vi troverete a fare una scelta importante, che potrebbe riguardare un amore, un progetto lavorativo o una vacanza.

1️⃣0️⃣ - Bilancia - Segno attivo e riflessivo, in queste 24 ore vi sarà offerta la possibilità di dedicarvi al dolce far niente.

Non sarà una passeggiata, però. Dei pensieri potrebbero tornare a importunarvi, si tratta perlopiù di un problema lavorativo o relazionale. Chi ha fatto tardi la sera precedente si sentirà particolarmente stanco. Sforzate di svagare la mente e riallacciate alcuni contatti che avete trascurato. Anche se lavorate in proprio: staccare la mente è necessario per recuperare energia ed essere più produttivi. Un'altra cosa da segnalare: state vivendo un momento di profonda incertezza, ma la perseveranza vi guiderà verso la serenità. Questo è un periodo di lotta interiore, ma la vostra determinazione sarà la chiave per superarlo.

9️⃣- Capricorno - Alcune problematiche del passato potrebbero riaffiorare, destabilizzandovi ancora una volta.

Anche in amore, il romanticismo sembra essersi affievolito, e il rapporto di coppia potrebbe risentirne. Affrontate con decisione ciò che non funziona nella vostra vita. Analizzate ogni singola situazione con calma e cercate di trovare la soluzione più adeguata. La determinazione sarà il vostro punto di forza. Sarete particolarmente concentrati e pronti a risolvere questioni rimandate nei giorni passati. Anche chi ha affrontato difficoltà economiche troverà idee e risorse per pianificare una soluzione. Le vostre parole sapranno spronare qualcuno a voi caro che sta attraversando un momento complicato. Non permettete che il pessimismo prenda il sopravvento, soprattutto per chi appartiene alla fascia d’età più matura.

8️⃣- Ariete - L'oroscopo giornaliero prevede una domenica piuttosto tranquilla, a tratti noiosa. In amore, però, potrebbero anche nascere piccoli contrasti. Le discussioni tra coppie di lunga data potrebbero creare temporanei allontanamenti, ma se il legame è forte, tutto si risolverà. C’è una persona nella vostra vita che suscita emozioni intense, ma siete sicuri che non si tratti solo di una cotta passeggera? La giornata si prospetta produttiva per chi studia o lavora, con buone possibilità di ottenere risultati concreti. Ricordate di non dare nulla per scontato: la vita è fatta di prospettive diverse, e saperle riconoscere è una qualità preziosa. Dedicatevi a viaggi o attività che vi permettano di staccare dalla routine.

Per chi deve lavorare, è importante affrontare la giornata con leggerezza.

7️⃣- Pesci - È il momento di prendersi cura di sé stessi. Dedicate questa giornata al relax e a portare avanti faccende domestiche con tranquillità. Che si tratti di un libro, un articolo o un’esperienza pratica, lasciatevi ispirare e cercate di arricchire la vostra quotidianità con nuove prospettive. In amore, è importante rispettare i propri spazi personali. Potrebbero emergere lievi tensioni nel pomeriggio, ma il vostro carattere dolce e sensibile vi aiuterà a cogliere nuove opportunità, che siano collaborazioni o relazioni.

6️⃣- Leone – Dopo un periodo di incertezza, state lentamente ritrovando l’equilibrio. Nessuno verrà in vostro soccorso, perciò fate affidamento su voi stessi.

Nonostante alcune delusioni recenti, concedetevi del tempo prima di giudicare il vostro percorso. Questo potrebbe essere il giorno giusto per ricevere notizie tanto desiderate o almeno dei piccoli segnali di miglioramento. Coltivate pensieri positivi e lasciate spazio alla speranza. La giornata si prospetta serena, nonostante qualche piccola preoccupazione familiare o amorosa. Se frequentate qualcuno di speciale, potrebbe essere l’occasione per vivere un momento romantico, ma è importante chiarire i sentimenti. Favorite le attività creative: concedetevi un pasto rilassante in serata e riservate spazio al riposo.

5️⃣- Toro - Dovreste rimettervi in gioco. Concentratevi sulle aree della vostra vita che necessitano di miglioramenti, pianificando con attenzione il vostro futuro.

La giornata sarà favorevole per colloqui o per avviare nuove conoscenze. Imparate a custodire le vostre ambizioni senza divulgarle e siate riservati nel condividere i vostri progetti. Un progetto che desiderate da tempo aspetta solo di essere realizzato. Non lasciatevi frenare da dubbi o incertezze, ma consultate chi potrebbe aiutarvi a chiarire le idee. Le amicizie meritano attenzione: la comprensione e l’empatia saranno essenziali per aiutare chi vi è vicino.

4️⃣- Vergine - Sperimentate e vivete nuove esperienze. Dopo un periodo di sacrifici e sofferenze, è il momento di superare le crisi. Le difficoltà lavorative o relazionali che vi hanno afflitto di recente troveranno una possibile risoluzione grazie alla vostra capacità di comunicare con empatia.

Cambiate prospettiva e abbandonate la monotonia, lasciandovi guidare da un rinnovato entusiasmo. I sentimenti torneranno al centro della vostra vita. Chi ha avuto incertezze amorose avrà l’opportunità di superarle e costruire basi solide per il futuro. Dedicatevi al relax e lasciate da parte le preoccupazioni quotidiane: perseveranza e dedizione vi condurranno verso i vostri obiettivi più importanti.

3️⃣- Cancro - L'oroscopo del 26/1 dice che è il momento di affrontare dubbi e insicurezze, prendendoli di petto. Anche le emozioni negative possono essere utili per apprezzare i momenti migliori. Sperimentate nuove attività, stringete nuove amicizie e organizzatevi per i mesi futuri. Troverete nuove motivazioni per arricchire la vostra vita.

Fortunatamente sarete dotati di riflessione e una buona forma fisica. Alcuni ricordi o pensieri potrebbero accompagnarvi durante le ore, ma questo vi aiuterà a mettere ordine nei vostri obiettivi. Se avete intrapreso un nuovo progetto, tutto sembra procedere come previsto. È possibile che arrivino notizie importanti: tenetevi pronti per nuove opportunità.

2️⃣- Sagittario - La giornata sarà caratterizzata da calma e armonia. Dovreste assolutamente eliminare dalla vostra vita il superfluo. Pianificate con cura i vostri obiettivi futuri e affrontate i problemi con concretezza. Lavorate con dedizione e mantenete un atteggiamento umile. Concedetevi una coccola personale, come una sessione di shopping o un appuntamento con il parrucchiere.

La domenica favorirà il romanticismo e momenti di grande passione con il partner. Potreste aver avuto problemi in amore, ma non è il momento di farsi prendere dalla paranoia: le soluzioni sono dietro l'angolo. Approfittate della vostra capacità di comunicare con serenità per risolvere eventuali malintesi e preparare il terreno per nuovi progetti.

1️⃣- Acquario - Alcune persone che vi hanno ingannato potrebbero finalmente essere smascherate, mentre chi vi ha ferito sarà pronto a chiedervi perdono. Questa giornata porterà chiarezza e leggerezza, permettendovi di liberarvi da un peso emotivo. State attraversando una trasformazione interiore che porterà cambiamenti significativi nella vostra vita privata e nella salute. Dedicatevi alle vostre passioni e approfittate di questo periodo per rilassarvi e recuperare energia. Una persona cara potrebbe chiedervi aiuto, quindi siate disponibili. La serata sarà ideale per ritrovare la pace interiore e prepararvi a una settimana produttiva.