Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara: le anticipazioni turche della soap opera pomeridiana rivelano che per Yilmaz arriverà il momento di fare una scoperta che lo lascerà profondamente senza parole.

Al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta Zuleyha che, nel corso dei prossimi appuntamenti, si lascerà andare ad una confessione spiazzante per il suo grande amore Yilmaz, dato che lo metterà al corrente di quella che è la verità legata al piccolo Adnan.

Zuleyha nasconde un segreto a Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha verrà coinvolta in un incidente. Per fortuna la donna riuscirà a riprendersi subito nel giro di pochi giorni ma, durante il suo soggiorno in ospedale, si renderà conto che è giunto il momento di liberarsi di un fardello che sta portando sulle spalle da troppo tempo.

Sì, perché Zuleyha nasconde un segreto legato al suo amato figlioletto Adnan, che tutti credono sia il figlio naturale di suo marito Demir.

Eppure questa non è la verità dei fatti, dato che Adnan è frutto di una delle notti di passione che la protagonista della soap opera turca ha trascorso insieme ad Yilmaz, prima che i due fossero costretti ad intraprendere strade differenti.

Yilmaz scopre di avere un figlio con Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Tuttavia, fino a questo momento, Yilmaz non è mai stato messo al corrente di quella che è la verità dei fatti. L'uomo non ha mai saputo dalla sua ormai ex donna che hanno un figlio insieme e, nel corso delle prossime puntate della soap opera, arriverà il momento della fatidica verità.

Le anticipazioni turche sulla soap opera Terra Amara in programma su Canale 5 rivelano che Zuleyha approfittando dell'assenza in ospedale di Demir chiederà a Gulten di convocare Yilmaz, perché deve fargli una comunicazione importante.

Di conseguenza Yilmaz arriverà subito dalla donna, temendo che possa esserle successo qualcosa ma al suo arrivo si renderà conto che Zuleyha sta benissimo e si è ripresa dall'incidente.

Yilmaz sconvolto dalla rivelazione su Adnan: anticipazioni turche Terra Amara

Ecco che, a questo punto, le anticipazioni dei nuovi appuntamenti con Terra Amara rivelano che Zuleyha deciderà di aprire il suo cuore e confessare quel segreto che ha taciuto a lungo.

La donna si farà coraggio e rivelerà così ad Yilmaz che hanno un figlio insieme. "Adnan è tuo figlio", confesserà la protagonista della soap opera, lasciando senza parole l'uomo.

Per Yilmaz, infatti, sarà un vero e proprio choc prendere atto di questa clamorosa verità: l'uomo resterà a dir poco spiazzato e al tempo stesso sconvolto e non riuscirà a spiegarsi come Zuleyha abbia fatto a stare zitta per tutto questo tempo, negandogli la possibilità di stare con suo figlio.

Una rivelazione amara che potrebbe compromettere il rapporto dei due ex amanti e che, nel corso delle puntate successive della soap opera Mediaset, potrebbe spingere Yilmaz ad attuare dei "colpi di testa" per punire Zuleyha.