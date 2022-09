Cambio programmazione per Imma Tataranni 2, la fiction di Rai 1 con protagonista Vanessa Scalera, tornata in onda con le ultime puntate in prima visione assoluta della seconda stagione.

Lo scorso anno, infatti, la Rai scelse di trasmettere soltanto quattro episodi della serie posticipando i restanti quattro alla stagione autunnale 2022.

Ebbene, dopo il raddoppio settimanale del debutto, la fiction imma tataranni 2 tornerà ad una programmazione "standard" su Rai 1.

Cambio programmazione per Imma Tataranni 2 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Imma Tataranni 2 è tornato in onda su Rai 1 con una doppia puntata settimanale.

La fiction è andata in onda il 27 e 29 settembre con le prime due nuove attesissime puntate: una scelta che ha entusiasmato tantissimo i telespettatori, curiosi di vedere al più presto le nuove vicende del sostituto procuratore più famoso del piccolo schermo.

In tanti credevano che, un nuovo raddoppio settimanale per la serie, sarebbe avvenuto anche la settimana successiva con le ultime due puntate della seconda stagione, ma così non sarà.

La fiction Imma Tataranni 2 perde la doppia puntata settimanale in prime time

Imma Tataranni 2, infatti, subirà un cambio programmazione ad ottobre, dato che la fiction perderà la doppia puntata settimanale in prime time su Rai 1.

Il prossimo martedì 4 ottobre, infatti, in prima serata andrà in onda la puntata d'esordio della seconda stagione di Morgane - Detective geniale, la serie francese che lo scorso anno ha saputo conquistare anche il pubblico televisivo italiano.

Quando andranno in onda le restanti due puntate della fiction con Vanessa Scalera? L'appuntamento è confermato con una puntata singola a settimana, che sarà trasmessa al giovedì sera.

La nuova sfida tra Imma Tataranni 2 e il Grande Fratello Vip: cambio programmazione Rai

Di conseguenza, la terza puntata di questo nuovo ciclo di episodi della serie verrà trasmessa il 6 ottobre in prime time, cui seguirà la quarta e ultima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni in programma il 13 ottobre sempre su Rai 1.

In questo modo, quindi, la serie dovrà vedersela contro il Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Una sfida auditel che non dovrebbe dare problemi alla fiction con Vanessa Scalera, dato che in queste prime puntate di messa in onda il reality show Mediaset non è andato oltre la soglia dei 2,7 milioni di media e uno share che si è fermato al 19% contro il 24% registrato dalla serie televisiva al debutto su Rai 1, con picchi che hanno toccato anche il 30% di share.