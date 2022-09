Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, ci saranno colpi di scena e novità per la famiglia Poggi. A tal proposito, Niko non passerà un bel periodo e inizierà ad avere crisi di rabbia e, in uno scatto d'ira, manderà in frantumi la cornice con la foto di Susanna. Nel frattempo, Jimmy vedrà suo padre ubriaco e, pertanto, sarà nel panico e dovrà correre a cercare aiuto, quando l'avvocato cadrà a terra, facendosi male.

Un posto al sole, trame al 7 ottobre: Niko guarda la foto di Susanna e ha uno scatto di rabbia

Da quando la giovane Picardi è morta, a causa delle complicazioni dopo la sparatoria in cui è rimasta ferita gravemente, Niko ha attraversato brutti momenti. Il figlio di Renato sarà sempre più in preda allo sconforto e continuerà a pensare alla sua defunta moglie. Mentre il piccolo Jimmy sarà a fare una gita in compagnia di sua madre Micaela, l'avvocato si troverà solo. Le anticipazioni di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione fino al 7 ottobre, rivelano che Niko avrà uno scatto d'ira. Le indiscrezioni trapelate forniscono dettagli in più su quello che accadrà nell'appartamento di Poggi.

In particolar modo, il fratello di Angela guarderà la foto di Susanna e avrà uno scatto di rabbia.

Un posto al sole, puntate al 7 ottobre: Niko manda in frantumi la cornice con la foto di Susanna

A quel punto, Niko sarà talmente furioso, ripensando a sua moglie, che farà un gesto inaspettato. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 3 al 7 ottobre, rivelano che l'avvocato Poggi prenderà in mano la cornice con la foto di Susanna e la getterà a terra.

A quel punto, il portafotografie andrà in frantumi sul pavimento. La situazione, inoltre, precipiterà, quando Niko prenderà una bottiglia di whisky e passerà la serata, a casa da solo, a bere. Pertanto, la serata prenderà una piega drammatica, perché Jimmy rientrerà e troverà suo padre ubriaco.

Un posto al sole, episodi al 7 ottobre: Niko si fa male e Jimmy va nel panico

Niko cercherà di fingere di essere sobrio, di fronte a suo figlio ma, purtroppo, i suoi tentativi saranno vani. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 7 ottobre, rivelano che l'avvocato proverà a stare in piedi, senza fare capire a suo figlio di essere ubriaco, ma cadrà a terra rovinosamente e si farà male. A quel punto, Jimmy andrà nel panico, vedendo suo padre in quello stato. Il nipote di Renato cercherà qualcuno, a Palazzo Palladini, che possa aiutare Niko. Inizialmente, il bambino proverà a cercare Raffaele in guardiola ma, purtroppo, il portiere non sarà nella sua postazione di lavoro.

Pertanto, il piccolo Poggi cercherà di rintracciare qualche altro condomino dello stabile, ma non troverà in casa nessuno. Le indiscrezioni trapelate sui prossimi episodi della soap partenopea anticipano che Jimmy uscirà per strada e vedrà sua zia Manuela. La gemella Cirillo, quindi, si recherà a casa del suo ex fidanzato e aiuterà l'avvocato. La sorella di Serena, inoltre, preferirà trascorrere la notte a casa del suo ex compagno, per assicurarsi che la caduta non generi complicazioni a Niko.