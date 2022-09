L'appuntamento con Mina Settembre 2 è confermato nella prossima stagione televisiva autunnale. La fiction con protagonisti Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno tornerà in onda in prime time con un nuovo ciclo di sei appuntamenti in prima visione assoluta, che si preannunciano densi di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su quella che sarà la scelta finale della protagonista Gelsomina, la quale si ritrova ancora divisa in amore tra Claudio e Domenico.

Spazio anche all'arrivo di una new entry di questo secondo capitolo: trattasi del personaggio di zia Rosa, interpretato dall'attrice Marisa Laurito.

Arrivano le nuove puntate di Mina Settembre 2 in tv (Video)

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Mina Settembre 2 arrivano dal promo ufficiale di questa seconda stagione, la quale andrà in onda prossimamente su Rai 1.

Il giorno di messa in onda scelto per la trasmissione delle nuove puntate è la domenica e, al momento, non si esclude che la fiction possa debuttare già il 25 settembre nel prime time della rete ammiraglia. Anche se occorre considerare che quel giorno ci sono le elezioni politiche.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate? Tutto ruoterà sempre intorno alle vicende dell'assistente sociale Gelsomina, la quale si ritroverà ancora una volta impegnata a risolvere i casi più disparati della sua "gente" in giro per Napoli.

La scelta d'amore di Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

In questa seconda stagione, però, l'attenzione sarà incentrata in primis su quella che sarà la scelta d'amore che farà Gelsomina, divisa tra due fuochi.

Da un lato c'è Claudio, l'ex marito che sta cercando in tutti i modi di riconquistarla e dall'altro c'è Domenico, l'affascinante ginecologo che ha saputo far breccia nel cuore dell'assistente sociale.

Ebbene, nel corso delle nuove puntate di Mina Settembre 2, scopriremo che la protagonista deciderà di dare una seconda chance a Claudio e comunicherà la sua decisione anche a sua mamma.

Olga farà i "salti di gioia" per la scelta di sua figlia, fiera del fatto che si sia sbarazzata del "tamarro" Domenico, che non ha mai sopportato più di tanto.

Il ritorno di Domenico: anticipazioni Mina Settembre 2

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché ben presto Gelsomina scoprirà che Domenico è tornato di nuovo a Napoli e i due si ritroveranno a dover collaborare insieme per un nuovo progetto, che li vedrà a stretto contatto.

Come si evolverà la situazione? Gelsomina riuscirà a tenersi lontana dal ginecologo oppure si lascerà nuovamente andare tra le sue braccia tradendo Claudio?

Infine, le anticipazioni sulla seconda stagione rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di zia Rosa, un personaggio a dir poco vulcanico che entrerà nella vita di Gelsomina.