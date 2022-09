Quando inizia Grande Fratello Vip 7 su Canale 5? La nuova stagione televisiva della rete ammiraglia Mediaset sta per entrare nel vivo e tra i titoli di punta che debutteranno a settembre spicca il ritorno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La nuova programmazione del reality show prevede la doppia puntata serale anche se, a differenza dello scorso anno, cambieranno i giorni di messa in onda su Canale 5.

Capitolo concorrenti: per questa settima edizione Signorini ha preferito non svelarli tutti in anteprima prima del debutto, anche se tra i nomi certi spicca quello della showgirl Pamela Prati.

Grande Fratello Vip 7, ecco quando inizia e programmazione serale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione del Grande Fratello Vip 7 rivelano che il debutto è previsto per lunedì 19 settembre.

Le porte della casa più spiata d'Italia torneranno ad aprirsi per accogliere i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia, pronti a resistere per svariati mesi lontani dai loro cari e dalla vita di sempre.

La settima edizione del GF Vip potrebbe segnare un nuovo importante record di durata: a quanto pare, infatti, Mediaset vorrebbe renderla la più lunga di sempre e non si esclude che, complessivamente, possa superare la durata dei 6-7 mesi.

Doppia puntata serale per il GF Vip 7 su Canale 5

Tornando alla programmazione del GF Vip 7, le anticipazioni rivelano che anche quest'anno ci sarà una doppia puntata nel prime time di Canale 5.

Si partirà il 19 settembre e poi, a seguire, la seconda puntata andrà in onda già giovedì 22 settembre in prime time su Canale 5.

Questi saranno i due giorni in cui andranno in onda le nuove puntate serali del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Rispetto allo scorso anno, quindi, il programma non verrà più trasmesso di venerdì sera, giorno in cui verranno trasmesse le nuove fiction dell'autunno di Canale 5, a partire da "Viola come il mare" con protagonista Can Yaman.

I concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco chi sono i primi

La messa in onda del GF Vip 7 è assicurata, in diretta 24 ore su 24, anche su Mediaset Extra e poi ci sarà una striscia quotidiana su Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa.

Ma chi sono i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà? Fino a questo momento sono stati svelati pochissimi nomi, dato che Signorini ha voluto mantenere il riserbo per svelare il cast completo nel corso delle prime due puntate serali.

Tra i nomi confermati spicca quello della showgirl Pamela Prati, che tornerà in gara dopo la partecipazione alla prima edizione e quello di Giovanni Ciacci, che nella casa racconterà la sua esperienza da uomo sieropositivo.