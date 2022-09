Le anticipazioni settimanali relative alle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 17 settembre, vedono Quinn e Carter abbandonarsi nuovamente alla passione. Tutto mentre Eric non ne vorrà più sapere della ex moglie, tanto da pensare di eliminare pure la sua linea di gioielli. Intanto Steffy sembrerà reticente nello sposare subito Finn: prima vorrà incontrare la famiglia del suo promesso sposo.

Beautuful: Finn vuole sposare subito Steffy, Quinn e Carter ancora insieme

In Beautiful l'amore tra Steffy e Finn procederà a gonfie vele, tanto che il medico arriverà a chiederle di sposarlo.

Ovviamente la figlia di Ridge risponderà si, ma a differenza del fidanzato, non vorrà sposarsi in fretta e furia. Prima vorrà conoscere la famiglia di Finn, ma il giovane medico sembrerà reticente su questo punto. Ci sarà qualche lato oscuro nella sua famiglia? Nel frattempo, dando uno sguardo a ciò che andrà in onda sino al 17 settembre, Quinn e Carter non riusciranno a restare lontani e tra loro scoppierà ancora la passione.

Eric videochiama Carter e per poco non lo sorprende con Quinn

Proprio mentre saranno in intimità a casa di Carter, i due rischieranno di essere sorpresi ancora una volta da Eric. Il padre di Ridge infatti, farà una videochiamata a Carter proprio mentre l'avvocato sarà a letto con Quinn.

Solo per poco i due non verranno colti sul fatto ma Ridge, presente alla videochiamata, noterà un abito femminile nel video. Da notare che Carter non è stato licenziato da Eric, in quanto gli dato un'altra possibilità, solo a patto che non rived mai più Quinn. Promessa che evidentemente sia Quinn che Carter non riusciranno a mantenere.

Proprio la madre di Wyatt, per evitare che Carter perda questa nuova occasione lavorativa a causa sua, cercherà di allontanarsi da lui.

Carter cerca di impedire il licenziamento di Quinn: trame Beautiful al 17 settembre

Nelle trame delle puntate di Beautiful che andranno in onda dall'11 al 17 settembre, inoltre, Eric chiederà a Carter di occuparsi proprio del suo divorzio da Quinn.

Brooke chiederà a Eric come sta procedendo la sua separazione da Fuller. Il patriarca dei Forrester non avrà nessuna intenzione di perdonare il tradimento della moglie e la vorrà estromettere pure dalla Forrester Creations. Vorrà infatti eliminare la sua linea di gioielli. Sarà Carter, a questo punto, a far ragionare Eric, dicendogli che sarebbe un grave danno economico per la Forrester se ciò accadesse. Pertanto Carter cercherà, nelle prossime puntate, di convincere Eric a non licenziare Quinn. Ci riuscirà? In attesa di scoprirlo Quinn si troverà a parlare con il figlio Wyatt di tutto ciò che ha combinato. Wyatt non riuscirà a capire come la madre possa aver mandato all'aria il matrimonio con Eric. Intanto anche Brooke, come Carter, sarà conscia che eliminare la linea di gioielli di Quinn sarebbe un errore.