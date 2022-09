Quando inizia Amici 22 su Canale 5? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è confermatissimo per tutta la durata della stagione 2022/2023.

Si partirà come da tradizione con gli appuntamenti speciali, le puntate del daytime e poi a seguire ci sarà spazio per il serale dove verrà proclamato il vincitore assoluto di questa edizione.

La messa in onda degli speciali, così come accaduto già lo scorso anno, è confermata di domenica pomeriggio sempre su Canale 5.

Il ritorno di Amici 22 su Canale 5: ecco quando inizia la nuova edizione

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 tornerà ad essere uno dei programmi di punta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset per tutta la durata della nuova stagione televisiva Mediaset.

La messa in onda della prima puntata è fissata per domenica 18 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:00 alle 16:30 circa.

Dopo il buon successo dello scorso anno, in casa Mediaset hanno scelto di confermare l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi nel pomeriggio festivo di Canale 5.

Spetterà alla coppia Maria De Filippi - Silvia Toffanin sfidare i programmi della domenica pomeriggio di Rai 1, condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini.

Slitta la prima puntata del daytime di Amici 22 su Canale 5

In attesa di scoprire chi avrà la meglio dal punto di vista auditel, l'appuntamento con Amici 22 tornerà anche con il consueto daytime pomeridiano nel palinsesto feriale di Canale 5.

La messa in onda è confermata subito dopo Uomini e donne, ossia nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:40 circa.

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la prima puntata del daytime di questa edizione non andrà in onda lunedì 19 settembre, così come era stato annunciato.

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset, nella giornata di lunedì, subirà delle sostanziali modifiche dovute alla messa in onda di un lungo speciale del TG 5 dedicato ai funerali della Regina Elisabetta II.

Di conseguenza, salterà l'appuntamento con Uomini e donne e anche quello con il daytime di Amici 22, la cui prima puntata slitterà a martedì 20 settembre su Canale 5.

Le anticipazioni sul cast di Amici 22

Intanto ci sono già le prime anticipazioni sul cast di Amici 22. Le novità riguarderanno sia la categoria danza che quella del canto.

La prof Anna Pettinelli non sarà più un'insegnante di canto e da quest'anno, al suo posto, ci sarà il ritorno di Arisa, già professoressa della ventesima edizione del talent show.

Per quanto riguarda la categoria danza, gli spettatori assisteranno al debutto del coreografo Emanuel Lo che, in questi anni, ha partecipato più volte al programma come giudice delle sfide tra i vari ballerini.