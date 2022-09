Ci sarà l'uscita di scena del personaggio di Raffaele dal cast di Un posto al sole? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan e spettatori della soap dopo che, per buona parte dell'estate, si è vociferato di un possibile addio del personaggio interpretato da Patrizio Rispo.

Voci che, fino a questo momento, non erano state commentate dal diretto interessato, il quale però ha scelto di fare finalmente chiarezza, precisando per davvero come stanno le cose e cosa succederà nel corso delle prossime puntate della seguitissima soap opera di Rai 3.

Raffaele Giordano esce di scena dal cast di Upas?

Nel dettaglio, durante l'estate si sono diffuse voci legate ad un possibile addio dell'attore che veste i panni di Raffaele nel cast di Un posto al sole.

Addirittura, si era parlato di un avvicendamento a Palazzo Palladini, con l'arrivo di un nuovo portiere che avrebbe preso il posto dello storico Raffaele Giordano.

E, tra i nomi dei vari attori venuti fuori, vi erano quelli di Alex Belli e Nicolas Vaporidis, entrambi molto amati dal pubblico. Ma qual è la verità dei fatti? Raffaele uscirà di scena per davvero dal cast della storica soap opera in onda su Rai 3 oppure no?

L'attore di Raffaele fa chiarezza sul presunto addio alla soap Upas in onda su Rai 3

A fare un po' di chiarezza su quello che succederà nel corso dei prossimi mesi è stato proprio l'attore Patrizio Rispo che, in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto fare chiarezza dopo che per tutta l'estate è rimasto in silenzio e non ha commentato questi rumors sulla sua uscita di scena.

L'attore ha smentito tale voci, confermando che non ci sarà nessun addio di Raffaele nel corso dell'attuale stagione di Un posto al sole.

"Qualcuno vuole farmi fuori da Un posto al sole, ma io non me ne andrò mai", ha precisato a chiare lettere Patrizio Rispo ribadendo il fatto che non è affatto sua intenzione uscire di scena e abbandonare il cast di questa fortunatissima soap che gli ha regalato tanto successo e popolarità.

La verità di Patrizio Rispo sul futuro di Raffaele nella soap opera Upas

"Al di là del prodotto televisivo, Upas regala uno spaccato di vita che la gente osserva: le storie che raccontiamo mandano messaggi sociali che influenzano positivamente anche me", ha svelato l'attore ribadendo il suo attaccamento a questa soap opera.

Insomma, i fan del portiere Raffaele Giordano possono stare tranquilli: non ci sarà nessun avvicendamento nel corso della stagione, né tantomeno uno tra Alex Belli oppure Nicolas Vaporidis, si ritroverà a prendere il posto dello storico portiere di Palazzo Palladini, tra i volti più amati di sempre del cast.