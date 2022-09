Nella giornata di mercoledì 14 settembre si è svolta la registrazione della prima puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 18 settembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Can Yaman e Alessia Marcuzzi sono stati ospiti in studio e hanno consegnato le prime maglie ai nuovi alunni della scuola di Maria De Filippi.

Amici, riprese 14 settembre: Can Yaman ospite in studio

La nuova edizione di Amici tornerà sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 18 settembre su Canale 5. Le indiscrezioni trapelate in rete, sulla prima registrazione della trasmissione del 14 settembre, rivelano importanti novità sul programma di Maria De Filippi.

A tal proposito, Can Yaman è stato uno degli ospiti presenti in studio. L'attore turco ha consegnato quattro maglie a quattro ragazzi che, pertanto, hanno ottenuto il banco ambito nella scuola. Al momento, non è ancora chiaro se il protagonista di DayDreamer abbia valutato gli allievi e abbia avuto un ruolo centrale nella scelta dei ragazzi.

Amici, anticipazioni 18 settembre: Alessia Marcuzzi ospite in studio

Le anticipazioni delle riprese del talent show di Canale 5, inoltre, rivelano che, oltre a Can Yaman, anche Alessia Marcuzzi è stata ospite nello studio del programma Mediaset. La show girl ha consegnato tre maglie ai nuovi alunni della scuola di Maria De Filippi. Oltre alle sette maglie date da Yaman e da Marcuzzi, anche un giornalista ha dato la maglia a un nuovo studente.

Amici, prossima puntata: Arisa torna come insegnante di canto

Per quanto riguarda il cast della nuova edizione di Amici, ci sono state alcune variazioni nel team dei professori. A tal proposito, Anna Pettinelli non sarà più una delle insegnanti di canto, ma il suo posto sarà preso da Arisa. Nel frattempo, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi sono stati confermati, così come Alessandra Celentano e Raimondo Todaro torneranno a insegnare danza.

Veronica Peparini, invece, non è stata confermata nel cast della trasmissione di Maria De Filippi e, il suo posto, sarà preso da Emanuel Lo. Per quanto riguarda gli alunni, invece, nell'edizione 2021/2022, Mattia Zenzola aveva dovuto rinunciare ad accedere alla fase serale della trasmissione, a causa di un infortunio e la produzione, in accordo con Raimondo Todaro, avevano stabilito che il ballerino avrebbe potuto accedere nella nuova edizione ma, al momento, non è chiaro se il ballerino pugliese tornerà a sedersi fra i banchi della scuola di Canale 5. Inoltre, non sono trapelati ancora indizi su chi siano i nuovi ragazzi che faranno parte del cast e che otterranno l'ambito posto nel talent show.