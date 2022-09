Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la notizia. La ballerina è una ex allieva di Amici di Maria De Filippi. È pugliesem ha 22 anni ed è sempre stata appassionata di danza sin da bambina.

Chi è Cosmary Fasanelli: da Amici al bancone di Striscia

È partirà nella serata di martedì 27 settembre la 35esina edizione di Striscia la notizia con la conduzione del l'inedito duo Alessandro Siani e Luca Argentero. Al loro fianco anche due nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Cosmary non è un volto sconosciuto al pubblico, visto che ha partecipato a una puntata di Tu Si Que Vales e alla scorsa edizione di Amici.

Proprio durante il suo percorso ad nel talent show aveva intrecciato una storia con il cantante Alex, conclusa poco dopo la fine del programma. Ora si vocifera che Cosmary sia fidanzata con un altro ex allievo di Amici, Nunzio Stancampiano.

Cosmary ha 22 anni ed è stata pure Miss Cinema nel 2019

La nuova velina mora di Striscia la notizia è nata a Brindisi 22 anni fa. È sempre stata appassionata di danza e sport. Si è formata all'Accademia delle Danze & Studio Pilates Covatech a Brindisi. Nel suo passato è presente anche la partecipazione a Miss Italia nel 2019, dove ha vinto la fascia di Miss Cinema. Ha pure partecipato come ballerina ad altre trasmissioni tv come Canzone segreta in onda sui canali Rai.

La notorietà è poi arrivata grazie ad Amici 21. Un percorso breve, in cui ha lasciato comunque il segno. Durante questa ultima estate ha fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live. Proprio durante l'estate è arrivata la chiamata del papà di Striscia, Antonio Ricci.

La nuova coppia di veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca

Cosmary Fasanelli ha accettato con entusiasmo questa nuova opportunità lavorativa che la vede danzare a suon di stacchetti con la collega Anastasia Ronca. Quest'ultima infatti, è la nuova velina bionda. La nuova coppia di veline, che ha debuttato su Canale 5 nella puntata di Striscia del 27 settembre, è piaciuta ai telespettatori da casa.

Sui social, infatti, si leggono commenti per lo più positivi all'indirizzo delle due nuove arrivate. La loro bellezza e bravura non è passata inosservata, visto che diversi utenti sui social hanno scritto "belle e brave, promosse". Qualcuno però, si è chiesto come mai le due veline precedenti, Talisa e Giulia, siano state sostituite solo dopo un anno. In passato, infatti, le veline sono rimaste in carica per due o più anni. Questa volta, invece, Antonio Ricci ha voluto cambiare prima, scegliendo appunto Cosmary e Anastasia.