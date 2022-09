Per giorni non si è parlato d'altro che del sentimento che è nato tra Nunzio e Cosmary, protagonisti della scorsa edizione di Amici. La neo coppia è stata paparazzata mano nella mano in Puglia, il tutto a circa un mese di distanza dalla rottura tra la ballerina e Alex Wyse, anche lui allievo del talent-show. Intervistato da Lorella Cuccarini sui rapporti che ha mantenuto con i compagni di classe, il siciliano ha confermato di voler bene al cantautore al quale sembra aver "rubato" la fidanzata.

Aggiornamenti sul 'triangolo' amoroso di Amici 21

Venerdì 2 settembre è stata pubblicata l'intervista che Lorella Cuccarini ha fatto a Nunzio nei giorni scorsi.

La professoressa di Amici ha chiacchierato con l'ex allievo per circa 40 minuti, ma le domande che più interessavano ai fan sono arrivate tutte alla fine.

La soubrette ha chiesto al ragazzo se sta coltivando le tante amicizie che ha stretto nella casetta al pomeridiano e al serale e lui, un po' a sorpresa, ha fatto i nomi dei compagni che sente ancora.

"Ho legato con tutti e li continuo a sentire. Luca, Serena, Luigi, Albe, un po' con tutti. Anche con Alex ho legato, non posso dire il contrario", ha fatto sapere il ballerino che in queste settimane è stato al centro del Gossip per il flirt che ha iniziato proprio con l'ex fidanzata di Wyse, suo collega nel talent-show.

Le parole sulla danzatrice di Amici

Dopo aver inserito il nome di Alex tra quelli degli allievi di Amici 21 con i quali ha un rapporto ancora oggi, Nunzio ha sviato l'argomento e non ha permesso a Lorella di fargli altre domande "scomode" su un argomento che da giorni è sulla bocca di molti.

La professoressa, allora, ha cercato di indagare sulla sfera privata di Stancampiano, così gli ha chiesto se nonostante i mille impegni nella sua vita c'è spazio per l'amore.

Sapendo che questa intervista è stata registrata recentemente (dopo la diffusione in rete delle foto che ritraggono il siciliano mano nella mano con Cosmary Fasanelli in Puglia), è facile intuire che tutte le dichiarazioni del ragazzo su sentimenti e amore sono riferite alla ballerina che ha iniziato a frequentare quest'estate.

Anche se non è mai sceso nei particolari di come è nato il flirt con la collega di Battiti Live, Nunzio ha detto che si è lasciato travolgere da un'emozione forte, da un qualcosa che è impossibile da gestire o controllare.

I rumor sul tradimento al cantante di Amici

"D'amore non voglio parlare. Diciamo che ero scettico ma oggi, grazie all'esperienza che sto vivendo, penso sia bello", ha detto Nunzio senza mai citare direttamente Cosmary.

Lorella non ha "infierito" parlando dei mille gossip che sono circolati di recente sui due ballerini e su Alex (che secondo alcuni sarebbe stato tradito a giugno scorso, quando erano in corso le registrazioni del programma Battiti Live), ma Stancampiano ha lasciato intendere di essere felice in questo periodo.

"Non c'è niente di più bello che voler bene a una persona. L'amore è una cosa più grande di noi ed è bello soprattutto quando è inaspettato", ha aggiunto il ballerino.

L'ex allievo di Amici ha precisato che quando un sentimento è forte non si può controllare, e questa sembra essere una risposta indiretta alle tante chiacchiere che sono circolate ultimamente sul suo conto e su come sia nato il flirt con la collega.

Tornado ad Alex, Nunzio ha detto di aver legato con lui e di sentirlo ancora dopo la fine del talent-show: in realtà, quando ha cominciato a diffondersi la voce su una possibile frequentazione in corso con Cosmary, Wyse ha smesso di seguire su Instagram sia il compagno di classe che l'ormai ex fidanzata.