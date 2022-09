La stagione televisiva 2022-2023 targata Rai sta per avere inizio. Dopo una lunga pausa estiva, i nuovi episodi di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore apriranno le danze, debuttando martedì 27 settembre su Rai 1.

Nello specifico si tratta del proseguo della seconda stagione, interrotta alla quarta puntata, lo scorso novembre.

Dunque la narrazione ripartirà da dove si è fermata: con l'avvivinamento fra Imma ed Ippazio, e Pietro che inizia a sospettare qualcosa.

Le anticipazioni della quinta puntata che andrà in onda il 27/9 svelano che ci saranno diverse novità sia nella vita privata, che nella vita professionale della donna.

Imma Tataranni, anticipazioni 27/9: Imma ed Ippazio si avvicinano

Stando alle anticipazioni della quinta puntata della seconda stagione della fiction Imma Tataranni- Sostituto Procuratore, la protagonista si troverà a dover affrontare delle nuove indagini. La donna dovrà destreggiarsi fra il lavoro e la sua complicata vita sentimentale. Difatti, pur non volendo ammetterlo, la dottoressa sarà sempre più presa dal suo giovane collaboratore. Tuttavia le anticipazioni preannunciano che dal punto di vista fisico fra i due non accadrà nulla, almeno per il momento. La pm e il carabiniere, però, trascorreranno una notte insieme per motivi lavorativi. I due incontreranno un collaboratore di giustizia che dovrebbe fornirgli importanti informazioni sul caso Romaniello.

Imma Tataranni, quinta puntata: Pietro inizia ad aprire gli occhi

Dunque, finora il personaggio di Pietro è apparso come un uomo accondiscendente e soprattutto profondamente innamorato della moglie. Tuttavia gli spoiler della puntata che andrà in onda martedì 27 settembre svelano che si assisterà ad un importante cambiamento.

De Ruggeri, difatti, riceverà delle foto che gli desteranno non pochi dubbi riguardo la fedeltà di sua moglie. Negli scatti la dottoressa Tataranni sarà raffigurata in atteggiamenti fraintendibili insieme al suo collaboratore Calogiuri. Fra Imma ed Ippazio non è successo nulla di così compromettente, tuttavia le foto sembreranno dimostrare che fra i due c'è qualcosa che va ben oltre il rapporto professionale.

Tataranni 2, puntata del 27 settembre: De Ruggeri dubita della moglie

A questo punto Pietro, data la situazione, non riuscirà a non ingelorirsi. Il loro rapporto, dunque, subirà degli scombussolamenti, entrando in forte crisi. Riusciranno i due a tornare la coppia solida di un tempo?

Al contempo, nel corso della puntata del 27 settembre, la dottoressa Tataranni indagherà sulla morte di un operaio della Fiat, avvenuta durante la processione del venerdì santo.