Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Anna andrà negli Stati Uniti per curare la madre.

Stefania presenterà il suo libro in tutta Italia: la sua speranza è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica così che la mamma possa uscire prima di prigione.

Nelle puntate in onda da lunedì 26 settembre, Anna partirà per gli Stati Uniti al fine di curare la madre, mentre Agnese si recherà a Londra da Tina che è in dolce attesa.

Nel frattempo, Pietro e Marcello proveranno a rincuorare Salvatore che dovrà affrontare la mancanza di Anna, i problemi lavorativi e anche la gestione della casa.

La capocommessa Irene non vedrà Clara di buon occhio e così dirà a Vittorio che la ragazza è totalmente negata come commessa.

Intanto, il Paradiso vivrà un bel momento, in quanto la rivista “Paradiso Market” sarà distribuita in tutta Italia e così la nuova collezione approderà in tutte le edicole.

Successivamente Umberto e Flora apprenderanno la notizia che il Paradiso Market è ststo distribuito in tutte le edicole e decideranno di festeggiare al Circolo. Nel mentre, Adelaide si sentirà distrutta a causa di questa festa, in quanto si renderà conto di non poter più competere con la giovinezza della sua rivale Flora e di aver perso per sempre il suo amore Guarnieri.

Nel frattempo, Stefania tenterà di salvare la mamma dal carcere e per questo presenterà il suo libro "La madre ritrovata" in tutta Italia. Ezio parlerà con Gloria e le rivelerà tutti i sacrifici che Stefania sta affrontando e i successi che ha raggiunto.

Allo stesso tempo, Clara verrà licenziata dal Paradiso e sparirà nel nulla.

Don Saverio però chiederà a Vittorio di dare una seconda possibilità a sua nipote. Nel mentre, anche Gemma si offrirà di aiutare la ragazza.

Poco dopo, Alfredo Perico tornerà al grande magazzino perché non ha mai dimenticato Irene. Quest'ultima inizialmente non disdegna l'interesse del ragazzo, ma poi quando sarà sul punto di cedere, scoprirà che l'uomo non è stato sincero.

Gemma vuole fare la pace con Stefania

Successivamente, Gemma dovrà fare la pace con Stefania e quindi chiederà il perdono della donna. Intanto, Vittorio verrà a sapere che la Contessa venderà le sue quote e così deciderà di acquistarle. Per fare ciò Conti chiederà l'aiuto di Umberto.

La Contessa intanto sarà disposta a cedere le quote a Vittorio. Quest'ultimo sarà molto felice poiché non vede l'ora di tornare a essere il proprietario del Paradiso. Tuttavia, Adelaide sarà imprevedibile e all'ultimo cambierà idea.