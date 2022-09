Imma Tataranni 2 torna in onda su Rai 1 con le nuove attesissime puntate della seconda stagione. Martedì 27 e giovedì 29 settembre andranno in onda rispettivamente la quinta e la sesta puntata della fiction con protagonista Vanessa Scalera, le quali si preannunciano dense di colpi di scena.

Il sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera si ritroverà a dover fare i conti con la profonda crisi di suo marito Pietro, il quale troverà delle foto compromettenti di Imma in compagnia di Calogiuri e non la prenderà per niente bene.

Pietro deluso da Imma e Calogiuri: anticipazioni Imma Tataranni 2 del 27 settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di imma tataranni 2 rivelano che la fiction tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale in programma il 27 e 29 settembre su Rai 1, a partire dalle 21:30 circa.

Nella puntata di martedì sera, dal titolo "Il peso dell'anima", Pietro si ritroverà a fare i conti con delle foto che lo lasceranno profondamente turbato e senza parole.

L'uomo, infatti, riceverà degli scatti che ritraggono sua moglie in teneri atteggiamenti con il suo collaboratore Calogiuri. In particolar modo, in uno di questi scatti si vede che il giovane carabiniere ha le labbra molto vicine a quelle del pm.

Un vero e proprio choc per Pietro che resterà profondamente amareggiato dalla visione di questi scatti che lo porteranno a riconsiderare il rapporto con la moglie.

Pietro se ne va di casa, c'entra Calogiuri: anticipazioni Imma Tataranni 2 del 29 settembre

Tuttavia, la verità dei fatti è che Calogiuri e Imma sono insieme per incontrare un collaboratore di giustizia disposto ad incastrare Saverio Romaniello.

Giovedì 29 settembre, invece, andrà in onda la sesta puntata di Imma Tataranni 2 su Rai 1. Le anticipazioni sull'episodio dal titolo "La doppia vita di mister E", rivelano che Pietro non riuscirà a perdonare sua moglie per quelle foto compromettenti che la ritraggono al fianco di Calogiuri.

Per tale motivo, Pietro deciderà di andare via di casa per qualche giorno e si trasferirà da sua mamma.

Intanto, la pm dovrà occuparsi di un caso particolarmente spinoso: la morte di John Gardiner, costumista inglese da tempo residente a Matera.

Il ritorno di Imma Tataranni 2 con doppia puntata su Rai 1

Insomma, un momento decisamente non facile per Imma che, nel corso di queste nuove puntate della seconda stagione, dovrà essere brava a riconquistare di nuovo la fiducia di suo marito Pietro.

Riuscirà nell'impresa oppure gli spettatori e appassionati della serie televisiva poliziesca di Rai 1 assisteranno all'addio definitivo? Lo scopriremo nel corso delle ultime puntate previste ad ottobre in prime time.