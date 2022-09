Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso Hotel in un immaginario paesino della Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 24 settembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla richiesta di Hannes a Florian, sulla decisione di Cornelia di lasciare il Furstenhof, sulla proposta di Robert a quest'ultimo, sul malore di Rosalie e sulla disputa fra Eric e Max riguardante l'allenamento di Gerry.

Florian accetta la proposta di Hannes

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Florian sarà molto dispiaciuto per la situazione di Hannes ma deciderà comunque di non rinunciare al suo amore per Maja. A quel punto, deciderà di spiegare tutto al rivale che però gli chiederà di concedergli ancora due settimane di tempo per provare a riconquistare la sua ex. Nonostante pensi che Hannes non abbia nessuna chance di riconquistare Maja, Florian acconsentirà a concedergli due settimane. Più tardi, Frohlich chiederà a Christoph di avere un lavoro in hotel in modo da poter stare molto più vicino a Maja. Nelle settimane successive, in effetti, i due si riavvicineranno soprattutto quando Hannes chiederà di coinvolgere Maja nel progetto di digitalizzazione che sta portando avanti in hotel.

Sarà proprio in quella occasione che Hannes deciderà di mettere in cattiva luce Florian in tutti i modi agli occhi della giovane.

Robert litiga con Andrè

Cornelia inizierà a considerare l'idea di lasciare il Furstenhof come le ha suggerito Ariane. Werner lo verrà a sapere e tenterà in tutti i modi di incoraggiarla a rimanere per conoscerla un po' meglio visto che adesso sa che è sua figlia.

Poco dopo, però, la situazione precipiterà quando Cornelia sorprenderà Ariane nell'intento di consolare Robert molto da vicino. Disperata, la donna si confiderà con Alfons che le consiglierà di fare un giro in moto per dimenticare il proprio dolore. Nel corso della sua escursione, Cornelia incontrerà Robert che le proporrà di fuggire insieme.

Nonostante soffra tantissimo, la donna deciderà di non accettare la proposta dell'amato e gli dirà addio. Sconvolto dal rifiuto della fidanzata, Robert deciderà di partire da solo per poi litigare furiosamente con Andrè che, alla fine, gli farà una richiesta urgente.

Eric e Max litigano

Dopo la cena condivisa con Christoph a base di ostriche, Rosalie avrà gravi problemi allo stomaco e sarà costretta a rivolgersi a Michael in qualità di paziente. Max chiederà a Werner di valutare il fratello come giocatore di golf. Saalfeld confermerà che Gerry in effetti è un talento naturale a golf e che potrebbe migliorare tantissimo se solo venisse allenato nella giusta maniera. A quel punto, Max dirà ad Erik di volersi occupare lui personalmente dell'allenamento del fratello, ma Vogt non sarà del tutto contento della decisione del giovane.

Assistendo alle discussioni fra Erik e Max, Gerry prenderà una decisione inaspettata in modo da sedare la guerra fra il fratello e l'amico. Constanze non riuscirà ad essere tranquilla perché vedrà Florian sembra più distante da lei. Quando lui le chiederà un incontro per poter parlare, la giovane intuirà che il ragazzo la vuole lasciare. A quel punto, sarà lei a prendere una decisione prima del fidanzato.