Tornano le anticipazioni giornaliere di Terra amara, relative alle puntate in onda martedì 13 e mercoledì 14 settembre su Canale 5. In questo nuovo appuntamento Demir diventerà presidente della Camera dell'industria battendo per un soffio Yilmaz, il quale sospetterà dei brogli nelle votazioni. Demir, inoltre, verrà a sapere da Sabahattin del tentato omicidio di Yilmaz da parte di Gaffur e non esiterà quindi a cacciare il capomastro e la moglie Saniye dalla tenuta.

Demir eletto Presidente, Yilmaz sconfitto per un solo voto: anticipazioni Terra amara

Una nuova e avvincente puntata attende i fan di Terra Amara nel pomeriggio del 13 settembre. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si evince che giungerà il momento delle tanto attese votazioni per eleggere il Presidente della Camera di Commercio di Adana. Ebbene, sarà Demir a spuntarla, battendo per un solo voto il rivale Yilmaz. Quest'ultimo sarà deluso e sospetterà che vi siano stai brogli elettorali. Ovviamente non potrà dimostrarlo, ma nel frattempo sarà Fekeli a incoraggiarlo a non arrendersi e a continuare la sua battaglia.

Terra amara, spoiler: Demir caccia Gaffur e Saniye dalla villa

Oltre alle votazioni, in questa nuova puntata di Terra amara, Demir si ritroverà a dover affrontare un'altra delicata vicenda.

Sabahattin, infatti, lo informerà che Gaffur ha tentato di uccidere Yilmaz quando era ricoverato in ospedale. Un fatto di cui il marito di Zuleyha era all'oscuro, visto che in quel frangente si trovava fuori città per lavoro. Ebbene, Demir non prenderà affatto bene la cosa e si infurierà come non mai con il capomastro, arrivando poi a cacciarlo dalla tenuta insieme a Saniye.

Gaffur e la moglie, avranno da parte qualche risparmio e prenderanno il licenziamento come un'opportunità per godersi una sorta di vacanza.

Veli muore, Sermin sconvolta: puntate Terra amara 13-14 settembre

In Terra amara le sorprese non saranno finite. Mentre Gaffur e Saniye lasceranno la villa, giungerà la notizia della morte di Veli.

Una notizia che Hunkar riporterà a Sermin e a Zuleyha. Quest'ultima non sembrerà avere nessuna reazione particolare, mentre Sermin sarà sconvolta. Dando uno sguardo alle trame successive, Sermin confiderà a Zuleyha di aver avuto una relazione con Veli. Non solo, le confesserà anche di essere stata truffata dall'uomo. In buona sostanza, tra le due donne, sembrerà nascere una certa confidenza, tanto che le si vedrà andare in giro in auto insieme. Peccato che Sermin fraà come sempre un doppio gioco e tradirà la fiducia di Zuleyha. Per scoprire nel dettaglio cosa succederà, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.