Tanti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir scoprirà che Yilmaz è il nuovo proprietario della villa di sua cugina Sermin. Una notizia che lo spiazzerà completamente e che lo porterà a reagire brutalmente contro Akkaya.

Yilmaz prende il sole nel giardino della tenuta Yaman

Tutto avrà inizio una mattina quando, dopo aver ridato il piccolo Adnan a Zuleyha, Demir noterà un uomo in lontananza che prende il sole nel giardino della villa di sua cugina Sermin.

L'imprenditore si renderà conto subito che si tratta di Yilmaz e così non ci penserà due volte ad avvicinarsi a lui per chiedergli spiegazioni. Demir, infatti, non sa che Sermin da qualche tempo ha venduto la sua abitazione ad Akkaya per il doppio del suo valore.

Non appena si avvicinerà all'ex fidanzato di sua moglie, il ragazzo gli dirà di essere proprietario dell'immobile e per questo motivo legittimato a stare nel giardino della tenuta per quanto tempo vuole. A quel punto Demir chiederà a sua cugina di raggiungerlo e, tramite le sue parole, avrà conferma di quanto detto poco prima da Yilmaz.

Il figlio di Hunkar, accecato dalla rabbia, tirerà fuori la sua arma da fuoco e la punterà contro il figlioccio di Fekeli che, nel frattempo, avrà risposto al suo attacco nello stesso modo.

Gulten fa da scudo a Yilmaz e viene ferita da Demir

Sul posto accorreranno tutti i dipendenti della tenuta, ma anche Hunkar, Zuleyha e Fekeli, che proveranno in ogni modo a frenare la furia di Demir e Yilmaz. 'Nessuno spargimento di sangue', si erano fatti promettere Hunkar e Fekeli dai loro figli, ma Yaman, questa volta, non darà ascolto alla madre e sparerà un colpo dritto al petto di Yilmaz.

A fare da scudo ad Akkaya e ad essere ferita al posto suo, sarà la domestica Gulten. La ragazza proteggerà Yilmaz con il suo corpo e cadrà a terra gravemente ferita a una spalla. La giovane verrà portata in ospedale dove subirà una delicata operazione, per fortuna, però, le sue condizioni non saranno gravissime e, dopo qualche giorno, verrà dimessa dall'ospedale.

Hunkar e Fekeli organizzano un incontro tra Yilmaz e Demir

Stanchi della situazione che si è venuta a creare tra i loro figli, Hunkar e Fekeli penseranno di organizzare un incontro per mettere la parola fine alla loro ostilità.

I due si recheranno insieme a Demir e Yilmaz sul luogo dell'incontro e chiederanno loro di presentarsi disarmati l'uno al cospetto dell'altro.

Sarà così che tutti e quattro siederanno a un tavolo e discuteranno sui motivi che li hanno condotti quasi a un punto di non ritorno. Demir chiederà a Yilmaz di rivendergli la villa per il doppio del valore per cui l'ha acquistata da Sermin.

Akkaya, però, porrà all'imprenditore una condizione: dovrà a dire ai giornalisti che quando ha sposato Zuleyha sapeva che era la sua fidanzata. Una condizione che Yaman non accetterà e che lo spingerà ad andare via.

Sarà così che anche questa volta il piano di Hunkar e Fekeli si concluderà con un nulla di fatto.