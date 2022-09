I colpi di scena non mancheranno nelle nuove puntate turche di Terra Amara. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana in onda con successo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di affrontare un doloroso lutto che segnerà profondamente la sua vita.

La donna, infatti, si ritroverà a dover gestire la morte del tutto inaspettata del suo grande amore Yilmaz. Per lui non ci sarà nulla da fare in seguito a un terribile incidente stradale e, proprio questo avvenimento, spingerà la donna a riavvicinarsi di nuovo al suo ex marito Demir.

Tra Yilmaz e Zuleyha trionfa l'amore, poi il dramma: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che l'amore tra Yilmaz e Zuleyha riuscirà a trionfare. La donna otterrà il divorzio da suo marito Demir e avrà così la possibilità di vivere la sua storia d'amore con Yilmaz, anche se la loro favola non durerà moltissimo. Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui Yilmaz sarà coinvolto in un drammatico incidente stradale, che non gli darà scampo.

Per lui ci sarà ben poco da fare e, subito dopo la corsa in ospedale, i medici non potranno fare altro che accertare la sua morte. Un "colpo al cuore" per Zuleyha che, nel giro di pochi minuti, vedrà la sua vita completamente stravolta e si ritroverà a dover seppellire per sempre il grande amore della sua vita.

Zuleyha si riavvicina all'ex marito: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, in questo momento così delicato e al tempo stesso difficile, sarà Demir a prendersi cura della sua ex moglie, offrendole una spalla su cui poter contare.

Questa volta, però, Demir farà tutto questo senza volere nulla in cambio: ormai si è rassegnato al fatto che Zuleyha non provi un sentimento forte nei suoi confronti, per cui accetterà il fatto che potranno essere solo amici e le chiederà di trasferirsi nuovamente presso villa Yaman.

In questo modo, quindi, ci sarà un netto riavvicinamento tra i due ex coniugi e ben presto Zuleyha si ritroverà ad avere un ruolo importante anche all'interno dell'azienda stessa guidata da Yaman.

La morte di Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Demir, infatti, deciderà di affidarle parte delle quote legate alla gestione del suo impero, così da renderla sempre più parte attiva nella sua vita.

E, in attesa di scoprire se un nuovo amore busserà prima o poi alla porta di Zuleyha, le anticipazioni turche della soap opera rivelano che ci saranno anche altri drammi da affrontare.

Uno di questi avrà a che fare con la morte della dottoressa Mujgan: anche lei perderà la vita in seguito a un terribile incidente aereo. Un viaggio che avrebbe dovuto fare da spartiacque nella sua vita lavorativa e che, al contrario, si trasformerà in una tragedia.